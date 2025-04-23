На тлі митної політики Трампа компанії скасовують мільярдні проєкти, проте дехто розширюється в США - ЗМІ

Британська компанія з виробництва будівельного обладнання JCB планує подвоїти розмір свого заводу в Сан-Антоніо, штат Техас, до 300 тисяч квадратних метрів на фоні торговельної політики президента США Дональда Трампа, через яку розробники скасовують мільярдні проєкти з чистої енергії та виробництва технологій, пише УНН з посиланням на Сonstruction Dive.

Деталі

Автовиробник назвав мита адміністрації Трампа основною причиною для локалізації більшого виробництва.

Окрім того, швейцарський виробник ліків Novartis планує значно розширити свою присутність у США, зокрема у Флориді, Техасі, Нью-Джерсі та Каліфорнії. Нещодавно компанія виділила 23 мільярди доларів протягом п’яти років на будівництво шести нових заводів, розширення трьох існуючих і додавання нового науково-дослідного центру.

"Ці оголошення про розширення, ймовірно, "переважать вартість скасованих проєктів", - сказав головний економіст Асоційованих генеральних підрядників Америки Кен Сімонсон.

Але ці проекти є скоріше винятком, ніж правилом, щодо реакції розробників на мита, які були оголошені, підвищені та призупинені Трампом.

Згідно з останніми даними ConstructConnect, що базується в Цинциннаті, у березні складність проєктів знову зросла, особливо для приватних компаній. Згідно зі звітом, минулого місяця розробники скасували майже вдвічі більше приватних проєктів, ніж державних.

Таким чином, хоча деякі фірми розширюються на території США у відповідь на мита, більшість відступають.

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Наприклад, це стосується електромобілів. Трохи більше року тому підрядники висловили оптимізм щодо буму виробництва електромобілів. За даними Dodge Construction Network, у 2023 році будівництво електромашинобудування, яке включає акумуляторні батареї для електромобілів, становило майже половину всього виробництва в 2023 році.

Але імпульс навколо цих проектів починає змінюватися, згідно з нещодавніми припиненнями проєктів. Згідно з даними Atlas Public Policy, американські виробники електромобілів і акумуляторів скасували більше проектів у першому кварталі 2025 року, ніж за попередні два роки разом узяті.

Консультант Atlas Public Policy Софі Летам пояснила, що незважаючи на те, що конкретні чинники відрізняються, спільною ниткою багатьох скасувань є зростаюча невизначеність. За її словами, зміна митної політики, федеральні податкові кредити та нечіткі графіки фінансування Міністерства енергетики ускладнили фінансування проєктів.

Стан виробництва багато в чому залежатиме від того, як зміняться тарифи та податкові кредити цього року. У деяких випадках ці податкові кредити є різницею між компанією, яка інвестує в США та за кордоном, тому зміни в них можуть стимулювати більше скасувань - сказав Летам.

Підрядники, які сподіваються виграти час або відстрочити вплив мит, можуть захотіти дослідити такі шляхи, як митні склади або зони зовнішньої торгівлі. Ці програми дозволяють компаніям зберігати імпортні товари без сплати мита, якщо тільки матеріали не будуть вилучені для використання в США.

Доповнення

Західні автовиробники впроваджують стратегію "Китай для Китаю" та китайське програмне забезпечення, щоб повернути частку ринку, яка була втрачена через вітчизняних конкурентів. Нові моделі представлені на автосалоні в Шанхаї.

Трамп у соціальних мережах заявив, що країни, які прагнуть уникнути імпортних мит США, повинні приїхати в Америку і будуватися на її території. Очільник Білого Дому переконаний, що це найлегший шлях для кожного, хто хоче уникнути наслідків митної політики США.