На фоне таможенной политики Трампа компании отменяют миллиардные проекты, однако кое-кто расширяется в США - СМИ

Британская компания по производству строительного оборудования JCB планирует удвоить размер своего завода в Сан-Антонио, штат Техас, до 300 тысяч квадратных метров на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа, из-за которой разработчики отменяют миллиардные проекты по чистой энергии и производству технологий, пишет УНН со ссылкой на Сonstruction Dive.

Детали

Автопроизводитель назвал пошлины администрации Трампа основной причиной для локализации большего производства.

Кроме того, швейцарский производитель лекарств Novartis планирует значительно расширить свое присутствие в США, в частности во Флориде, Техасе, Нью-Джерси и Калифорнии. Недавно компания выделила 23 миллиарда долларов в течение пяти лет на строительство шести новых заводов, расширение трех существующих и добавление нового научно-исследовательского центра.

"Эти объявления о расширении, вероятно, "перевесят стоимость отмененных проектов", - сказал главный экономист Ассоциированных генеральных подрядчиков Америки Кен Симонсон.

Но эти проекты скорее исключение, чем правило, относительно реакции разработчиков на пошлины, которые были объявлены, повышены и приостановлены Трампом.

Согласно последним данным ConstructConnect, базирующейся в Цинциннати, в марте сложность проектов снова возросла, особенно для частных компаний. Согласно отчету, в прошлом месяце разработчики отменили почти вдвое больше частных проектов, чем государственных.

Таким образом, хотя некоторые фирмы расширяются на территории США в ответ на пошлины, большинство отступают.

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Например, это касается электромобилей. Чуть больше года назад подрядчики выразили оптимизм относительно бума производства электромобилей. По данным Dodge Construction Network, в 2023 году строительство электромашиностроения, которое включает аккумуляторные батареи для электромобилей, составило почти половину всего производства в 2023 году.

Но импульс вокруг этих проектов начинает меняться, согласно недавним прекращениям проектов. Согласно данным Atlas Public Policy, американские производители электромобилей и аккумуляторов отменили больше проектов в первом квартале 2025 года, чем за предыдущие два года вместе взятые.

Консультант Atlas Public Policy Софи Летам пояснила, что, несмотря на то, что конкретные факторы отличаются, общей нитью многих отмен является растущая неопределенность. По ее словам, изменение таможенной политики, федеральные налоговые кредиты и нечеткие графики финансирования Министерства энергетики усложнили финансирование проектов.

Состояние производства во многом будет зависеть от того, как изменятся тарифы и налоговые кредиты в этом году. В некоторых случаях эти налоговые кредиты являются разницей между компанией, которая инвестирует в США и за рубежом, поэтому изменения в них могут стимулировать больше отмен - сказал Летам.

Подрядчики, которые надеются выиграть время или отсрочить влияние пошлин, могут захотеть исследовать такие пути, как таможенные склады или зоны внешней торговли. Эти программы позволяют компаниям хранить импортные товары без уплаты пошлины, если только материалы не будут изъяты для использования в США.

Дополнение

Западные автопроизводители внедряют стратегию "Китай для Китая" и китайское программное обеспечение, чтобы вернуть долю рынка, которая была потеряна из-за отечественных конкурентов. Новые модели представлены на автосалоне в Шанхае.

Трамп в социальных сетях заявил, что страны, которые стремятся избежать импортных пошлин США, должны приехать в Америку и строиться на ее территории. Глава Белого Дома убежден, что это самый легкий путь для каждого, кто хочет избежать последствий таможенной политики США.