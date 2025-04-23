На фоне таможенной политики Трампа компании отменяют миллиардные проекты, однако кое-кто расширяется в США - СМИ

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности
Эксклюзив
08:41 • 16420 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

07:58 • 28661 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 52729 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 85201 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 127387 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 107834 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 123577 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 174985 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 127520 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 227929 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+26°
2.5м/с
18%
749 мм
Популярные новости

Администрация Трампа ликвидировала группу по расследованию военных преступлений рф против Украины - The Washington Post

23 апреля, 01:42 • 43565 просмотра

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

23 апреля, 03:03 • 34974 просмотра

В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв

23 апреля, 03:50 • 31456 просмотра

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

23 апреля, 04:31 • 44506 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

06:22 • 25273 просмотра
публикации

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

06:48 • 22200 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

06:22 • 25347 просмотра

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 67787 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 127396 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 апреля, 12:23 • 87148 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 25133 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 25139 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 55401 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 46242 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 91409 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

На фоне таможенной политики Трампа компании отменяют миллиардные проекты, однако кое-кто расширяется в США - СМИ

Киев • УНН

 • 3032 просмотра

На фоне таможенной политики Трампа, JCB удваивает завод в Техасе. Несмотря на это, разработчики отменяют миллиардные проекты из-за неопределенности, особенно в сфере электромобилей.

На фоне таможенной политики Трампа компании отменяют миллиардные проекты, однако кое-кто расширяется в США - СМИ

Британская компания по производству строительного оборудования JCB планирует удвоить размер своего завода в Сан-Антонио, штат Техас, до 300 тысяч квадратных метров на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа, из-за которой разработчики отменяют миллиардные проекты по чистой энергии и производству технологий, пишет УНН со ссылкой на Сonstruction Dive.

Детали

Автопроизводитель назвал пошлины администрации Трампа основной причиной для локализации большего производства.

Кроме того, швейцарский производитель лекарств Novartis планирует значительно расширить свое присутствие в США, в частности во Флориде, Техасе, Нью-Джерси и Калифорнии. Недавно компания выделила 23 миллиарда долларов в течение пяти лет на строительство шести новых заводов, расширение трех существующих и добавление нового научно-исследовательского центра.

"Эти объявления о расширении, вероятно, "перевесят стоимость отмененных проектов", - сказал главный экономист Ассоциированных генеральных подрядчиков Америки Кен Симонсон.

Но эти проекты скорее исключение, чем правило, относительно реакции разработчиков на пошлины, которые были объявлены, повышены и приостановлены Трампом.

Согласно последним данным ConstructConnect, базирующейся в Цинциннати, в марте сложность проектов снова возросла, особенно для частных компаний. Согласно отчету, в прошлом месяце разработчики отменили почти вдвое больше частных проектов, чем государственных.

Таким образом, хотя некоторые фирмы расширяются на территории США в ответ на пошлины, большинство отступают.

Вьетнам строит тесные связи с США несмотря на переговоры с Китаем, который предпочитает быть "мировым лидером"18.04.25, 15:25 • 6560 просмотров

Например, это касается электромобилей. Чуть больше года назад подрядчики выразили оптимизм относительно бума производства электромобилей. По данным Dodge Construction Network, в 2023 году строительство электромашиностроения, которое включает аккумуляторные батареи для электромобилей, составило почти половину всего производства в 2023 году.

Но импульс вокруг этих проектов начинает меняться, согласно недавним прекращениям проектов. Согласно данным Atlas Public Policy, американские производители электромобилей и аккумуляторов отменили больше проектов в первом квартале 2025 года, чем за предыдущие два года вместе взятые.

Консультант Atlas Public Policy Софи Летам пояснила, что, несмотря на то, что конкретные факторы отличаются, общей нитью многих отмен является растущая неопределенность. По ее словам, изменение таможенной политики, федеральные налоговые кредиты и нечеткие графики финансирования Министерства энергетики усложнили финансирование проектов.

Состояние производства во многом будет зависеть от того, как изменятся тарифы и налоговые кредиты в этом году. В некоторых случаях эти налоговые кредиты являются разницей между компанией, которая инвестирует в США и за рубежом, поэтому изменения в них могут стимулировать больше отмен

- сказал Летам.

Подрядчики, которые надеются выиграть время или отсрочить влияние пошлин, могут захотеть исследовать такие пути, как таможенные склады или зоны внешней торговли. Эти программы позволяют компаниям хранить импортные товары без уплаты пошлины, если только материалы не будут изъяты для использования в США.

Дополнение

Западные автопроизводители внедряют стратегию "Китай для Китая" и китайское программное обеспечение, чтобы вернуть долю рынка, которая была потеряна из-за отечественных конкурентов. Новые модели представлены на автосалоне в Шанхае.

Трамп в социальных сетях заявил, что страны, которые стремятся избежать импортных пошлин США, должны приехать в Америку и строиться на ее территории. Глава Белого Дома убежден, что это самый легкий путь для каждого, кто хочет избежать последствий таможенной политики США.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Калифорния
Дональд Трамп
Техас
Китай
Соединенные Штаты
Флорида
Brent
$68.12
Bitcoin
$93,721.50
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.92
Золото
$3,341.34
Ethereum
$1,785.54