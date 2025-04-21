Мита США: Трамп радить іноземцям "приїжджати і будувати в Америці"

Трамп у соцмережі заявив, що країни, які хочуть уникнути імпортних мит США, мають приїхати і будувати в Америці. Він називає це найлегшим шляхом для тих, хто прагне лібералізації митної політики США.

Президент США Дональд Трамп пропонує країнам, які хочуть позбавитися імпортних мит, запроваджених Вашинтоном, "приїжджати до Америки і будувати в Америці". Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє УНН. Деталі За словами Трампа, до нього звернулися багато світових лідерів та керівників підприємств з проханням скасувати нові тарифи. Після нашого оглошення про День звільнення приємно було побачити, що світ знає, що ми налаштовані серйозно, тому що це так - наголосив глава Білого дому. Він підкреслив, що країни, які бажають лібералізації митної політики з боку США, повинні "виправити помилки десятиліть зловживань" "Але для них це буде нелегко. Ми маємо відновити добробут нашої Великої Країни та забезпечити справжню взаємність. Але для тих, хто шукає найлегший шлях: приїжджайте до Америки та будуйте в Америці!", - резюмував Трамп. Нагадаємо Посол Китаю в США Сє Фен закликав Вашингтон припинити торгівельну війну. При цьому він зауважив, що Китай "готовий дати відповідь на ескалацію торгової війни". Раніше діючий президент Південної Кореї Хан Док-су повідомив, що його країна не планує "чинити спротив" митній політиці США. За його словами, все через "історичне почуття обов'язку" перед Америкою. Літак Boeing 737 MAX, що прямував до Китаю, повернули до США через тарифи Трампа - ЗМІ