Пошлины США: Трамп советует иностранцам "приезжать и строить в Америке"

Трамп в соцсети заявил, что страны, которые хотят избежать импортных пошлин США, должны приехать и строить в Америке. Он называет это самым легким путем для тех, кто стремится к либерализации таможенной политики США.

Президент США Дональд Трамп предлагает странам, которые хотят избавиться от импортных пошлин, введенных Вашингтоном, "приезжать в Америку и строить в Америке". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает УНН. Детали По словам Трампа, к нему обратились многие мировые лидеры и руководители предприятий с просьбой отменить новые тарифы. После нашего объявления о Дне освобождения приятно было увидеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что это так - подчеркнул глава Белого дома. Он подчеркнул, что страны, желающие либерализации таможенной политики со стороны США, должны "исправить ошибки десятилетий злоупотреблений" "Но для них это будет нелегко. Мы должны восстановить благосостояние нашей Великой Страны и обеспечить настоящую взаимность. Но для тех, кто ищет самый легкий путь: приезжайте в Америку и стройте в Америке!", - резюмировал Трамп. Напомним Посол Китая в США Се Фэн призвал Вашингтон прекратить торговую войну. При этом он отметил, что Китай "готов ответить на эскалацию торговой войны". Ранее действующий президент Южной Кореи Хан Док-су сообщил, что его страна не планирует "сопротивляться" таможенной политике США. По его словам, все из-за "исторического чувства долга" перед Америкой. Самолет Boeing 737 MAX, направлявшийся в Китай, вернули в США из-за тарифов Трампа - СМИ