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Митні війни: в НБУ пояснили як це відобразиться на економіці України

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

Вплив мит США на економіку України буде незначним через малий експорт. Проте деякі експортери зможуть переорієнтувати поставки на інші ринки.

Митні війни: в НБУ пояснили як це відобразиться на економіці України

Підвищення мит США на українську економіку матиме незначний вплив, через малі обсяги вітчизняного експорту на американський ринок. Водночас, деякі українські експортери можуть скористатися можливістю переорієнтувати свої поставки на інші ринки.  Про це йдеться у Інфляційному звіті НБУ, пише УНН.

Деталі

Очікується, що прямий вплив тарифів на українську економіку буде незначним, оскільки обсяги вітчизняного експорту на американський ринок доволі малі. Крім того, окремі українські експортери мають можливість переорієнтувати свої поставки на інші напрямки, а деякі з них можуть отримати конкурентні переваги на тому самому американському ринку в умовах вищих барʼєрів входу для інших країн

- йдеться в документі.

Водночас, НБУ зазначив, що очевидним наслідком торговельних протистоянь буде сповільнення економічної активності в окремих країнах - ОТП України, насамперед у Єврозоні та країнах ЦСЄ.

І це може призвести до зменшення зовнішнього попиту на українську продукцію. Це стало однією з причин погіршення прогнозу зростання ВВП України до 3,1% у 2025 році.

Втім, НБУ очікує, що сповільнення в країнах - ОТП буде нетривалим і не матиме довгострокового негативного впливу на темпи зростання реального ВВП України. Зокрема, оновлений макропрогноз передбачає пришвидшення зростання як у країнах-ОТП, так і української економіки у 2026-2027 роках.

Прогноз НБУ також свідчить, що структурні особливості української економіки, зокрема високий експорт агропродукції, дозволяють уникнути значних втрат на ринках збуту.

путін хоче використати торгову війну Трампа на свою користь - Reuters25.04.25, 00:15 • 3266 переглядiв

Додатковим чинником "стійкості" української економіки буде і властива всьому вітчизняному бізнесу адаптивність до нових викликів, чи то труднощі з логістикою, чи вихід на нові ринки збуту. Найкращим підтвердженням цьому є швидкі та водночас успішні трансформації виробничих, логістичних і торговельних завʼязків українських підприємств під час повномасштабного вторгнення. Тож, ураховуючи всі ці чинники, вплив тарифних війн на темпи економічного відновлення України через канал зовнішнього попиту має бути обмеженим і короткостроковим

- йдеться в документі.

В той же час, за інформацією, довгостроковими наслідками для України може обернутися побічний ефект тарифних війн — пришвидшення процесу деглобалізації та повʼязане з цим посилення геополітичної поляризації країн. 

У результаті пришвидшення геополітичної поляризації посилюватиметься регіоналізація світу, посиляться стимули для формування не тільки нових економічних альянсів, але й політично-військових блоків (формальних чи неформальних). Високий градус напруженості у світі може ускладнювати доступ української продукції на умовно "недружні" ринки, а поява нових "гарячих" точок — знизити увагу до російсько-української війни та підтримку України загалом

- додали в НБУ.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп у четвер наполягав, що розгортання його нових "взаємних" мит "іде дуже добре", попри те, що ринки падають, а іноземні лідери, схоже, стурбовані перспективою глобальної рецесії.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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