Таможенные войны: в НБУ объяснили, как это отразится на экономике Украины

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ
09:10 • 6664 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
07:40 • 15132 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

05:56 • 41070 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 43002 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
24 апреля, 16:02 • 82351 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 79820 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

24 апреля, 11:00 • 92384 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

23 апреля, 17:58 • 179560 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 186643 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 278471 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+23°
2м/с
43%
746 мм
Популярные новости

США показали Украине и рф "финишную прямую" для окончания войны - Рубио

25 апреля, 00:35 • 23473 просмотра

Враг оккупировал Калиновое в Донецкой области - DeepState

25 апреля, 01:15 • 27598 просмотра

В Крыму сообщают о массированной атаке БпЛА: взрывы слышали в Евпатории, Ялте и Саках

25 апреля, 02:50 • 33255 просмотра

За сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 48 крылатых ракет - Генштаб

04:58 • 28823 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

07:29 • 17935 просмотра
публикации

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

05:56 • 41024 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 110843 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 278451 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 168469 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 220475 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стив Уиткофф

Кир Стармер

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Крым

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

07:29 • 18609 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 32222 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 40015 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 71853 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 101388 просмотра
Актуальное

Евро

Шахед-136

Доллар США

Facebook

Калибр (семейство ракет)

Таможенные войны: в НБУ объяснили, как это отразится на экономике Украины

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Влияние пошлин США на экономику Украины будет незначительным из-за малого экспорта. Однако некоторые экспортеры смогут переориентировать поставки на другие рынки.

Таможенные войны: в НБУ объяснили, как это отразится на экономике Украины

Повышение пошлин США на украинскую экономику окажет незначительное влияние из-за малых объемов отечественного экспорта на американский рынок. В то же время, некоторые украинские экспортеры могут воспользоваться возможностью переориентировать свои поставки на другие рынки.  Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что прямое влияние тарифов на украинскую экономику будет незначительным, поскольку объемы отечественного экспорта на американский рынок достаточно малы. Кроме того, отдельные украинские экспортеры имеют возможность переориентировать свои поставки на другие направления, а некоторые из них могут получить конкурентные преимущества на том же американском рынке в условиях более высоких барьеров входа для других стран

- говорится в документе.

В то же время, НБУ отметил, что очевидным следствием торговых противостояний будет замедление экономической активности в отдельных странах - ОТП Украины, прежде всего в Еврозоне и странах ЦВЕ.

И это может привести к уменьшению внешнего спроса на украинскую продукцию. Это стало одной из причин ухудшения прогноза роста ВВП Украины до 3,1% в 2025 году.

Впрочем, НБУ ожидает, что замедление в странах - ОТП будет непродолжительным и не окажет долгосрочного негативного влияния на темпы роста реального ВВП Украины. В частности, обновленный макропрогноз предусматривает ускорение роста как в странах-ОТП, так и украинской экономики в 2026-2027 годах.

Прогноз НБУ также свидетельствует, что структурные особенности украинской экономики, в частности высокий экспорт агропродукции, позволяют избежать значительных потерь на рынках сбыта.

путин хочет использовать торговую войну Трампа в свою пользу - Reuters25.04.25, 00:15 • 3266 просмотров

Дополнительным фактором "устойчивости" украинской экономики будет и присущая всему отечественному бизнесу адаптивность к новым вызовам, будь то трудности с логистикой или выход на новые рынки сбыта. Лучшим подтверждением этому являются быстрые и одновременно успешные трансформации производственных, логистических и торговых связей украинских предприятий во время полномасштабного вторжения. Поэтому, учитывая все эти факторы, влияние тарифных войн на темпы экономического восстановления Украины через канал внешнего спроса должно быть ограниченным и краткосрочным

- говорится в документе.

В то же время, по информации, долгосрочными последствиями для Украины может обернуться побочный эффект тарифных войн - ускорение процесса деглобализации и связанное с этим усиление геополитической поляризации стран. 

В результате ускорения геополитической поляризации будет усиливаться регионализация мира, усилятся стимулы для формирования не только новых экономических альянсов, но и политически-военных блоков (формальных или неформальных). Высокий градус напряженности в мире может усложнять доступ украинской продукции на условно "недружественные" рынки, а появление новых "горячих" точек — снизить внимание к российско-украинской войне и поддержку Украины в целом

- добавили в НБУ.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп в четверг настаивал, что развертывание его новых "взаимных" пошлин "идет очень хорошо", несмотря на то, что рынки падают, а иностранные лидеры, похоже, обеспокоены перспективой глобальной рецессии.

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономика
Reuters
Дональд Трамп
Украина
Brent
$66.50
Bitcoin
$93,679.30
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.37
Золото
$3,314.21
Ethereum
$1,775.14