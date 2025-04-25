Таможенные войны: в НБУ объяснили, как это отразится на экономике Украины

Повышение пошлин США на украинскую экономику окажет незначительное влияние из-за малых объемов отечественного экспорта на американский рынок. В то же время, некоторые украинские экспортеры могут воспользоваться возможностью переориентировать свои поставки на другие рынки. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что прямое влияние тарифов на украинскую экономику будет незначительным, поскольку объемы отечественного экспорта на американский рынок достаточно малы. Кроме того, отдельные украинские экспортеры имеют возможность переориентировать свои поставки на другие направления, а некоторые из них могут получить конкурентные преимущества на том же американском рынке в условиях более высоких барьеров входа для других стран - говорится в документе.

В то же время, НБУ отметил, что очевидным следствием торговых противостояний будет замедление экономической активности в отдельных странах - ОТП Украины, прежде всего в Еврозоне и странах ЦВЕ.

И это может привести к уменьшению внешнего спроса на украинскую продукцию. Это стало одной из причин ухудшения прогноза роста ВВП Украины до 3,1% в 2025 году.

Впрочем, НБУ ожидает, что замедление в странах - ОТП будет непродолжительным и не окажет долгосрочного негативного влияния на темпы роста реального ВВП Украины. В частности, обновленный макропрогноз предусматривает ускорение роста как в странах-ОТП, так и украинской экономики в 2026-2027 годах.

Прогноз НБУ также свидетельствует, что структурные особенности украинской экономики, в частности высокий экспорт агропродукции, позволяют избежать значительных потерь на рынках сбыта.

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Дополнительным фактором "устойчивости" украинской экономики будет и присущая всему отечественному бизнесу адаптивность к новым вызовам, будь то трудности с логистикой или выход на новые рынки сбыта. Лучшим подтверждением этому являются быстрые и одновременно успешные трансформации производственных, логистических и торговых связей украинских предприятий во время полномасштабного вторжения. Поэтому, учитывая все эти факторы, влияние тарифных войн на темпы экономического восстановления Украины через канал внешнего спроса должно быть ограниченным и краткосрочным - говорится в документе.

В то же время, по информации, долгосрочными последствиями для Украины может обернуться побочный эффект тарифных войн - ускорение процесса деглобализации и связанное с этим усиление геополитической поляризации стран.

В результате ускорения геополитической поляризации будет усиливаться регионализация мира, усилятся стимулы для формирования не только новых экономических альянсов, но и политически-военных блоков (формальных или неформальных). Высокий градус напряженности в мире может усложнять доступ украинской продукции на условно "недружественные" рынки, а появление новых "горячих" точек — снизить внимание к российско-украинской войне и поддержку Украины в целом - добавили в НБУ.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп в четверг настаивал, что развертывание его новых "взаимных" пошлин "идет очень хорошо", несмотря на то, что рынки падают, а иностранные лидеры, похоже, обеспокоены перспективой глобальной рецессии.