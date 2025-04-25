путин хочет использовать торговую войну Трампа в свою пользу - Reuters

российский диктатор владимир путин призвал чиновников рф из экономического блока "воспользоваться возможностями, возникающими в мировой экономике из-за рыночной турбулентности и усиления торговых войн". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что россия, торговля которой с Соединенными Штатами и Европейским Союзом резко упала из-за санкций, введенных из-за войны против Украины, не пострадала от пошлин США в отношении многих стран, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

Российская экономика показала лучшие показатели, чем она ожидала, в течение трех лет конфликта, несмотря на санкции, но сейчас страна готовится к длительному периоду снижения цен на нефть ... и снижению доходов бюджета - говорится в статье.

По словам путина, глобальная экономическая ситуация усложняется, поскольку товарные и финансовые рынки испытывают значительные колебания из-за обострения глобальной конкуренции.

Необходимо не только отслеживать эти факторы и прогнозировать их изменение, но и использовать появляющиеся возможности для развития внутреннего производства, торговых отношений и экспорта для укрепления национальной экономики в целом - сказал российский диктатор.

Авторы добавляют, что эти комментарии путина были первыми относительно глобальной экономической ситуации после объявления новых тарифов США.

"О последствиях глобальной турбулентности для российской экономики предупредили и центробанк, и минфин, руководители которых присутствовали на встрече с путиным", - подчеркивает издание.

Напомним

По информации Bloomberg, россия ухудшила свой прогноз по экспорту в этом году и снизила ожидания по цене на свою нефть. Эти события могут заставить правительство вкладывать средства в свой фонд национального благосостояния, чтобы покрыть расходы на войну.

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