Трамп заявив, що китайський лідер Сі телефонував йому щодо мит

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
Ексклюзив
11:13 • 10851 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

10:48 • 18054 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

10:30 • 24569 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

09:10 • 24389 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
07:40 • 31592 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

25 квітня, 05:56 • 65078 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 55001 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 89271 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 85779 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 97671 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
32%
744 мм
Популярнi новини

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

25 квітня, 04:58 • 43089 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 37418 перегляди

Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ

07:41 • 15698 перегляди

Країни ЄС не поспішають з пропозицією Єврокомісії щодо збільшення витрат на оборону - Euractiv

08:04 • 20301 перегляди

У підмосков'ї підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф

09:29 • 8342 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

10:30 • 24570 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 65079 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 122921 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 288685 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 178487 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стів Віткофф

Кейр Стармер

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпропетровська область

Крим

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 37430 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 37211 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 44646 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 76155 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 105381 перегляди
Актуальне

Євро

Шахед-136

Lockheed C-130 Hercules

General Atomics MQ-9 Reaper

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Трамп заявив, що китайський лідер Сі телефонував йому щодо мит

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зателефонував йому щодо мит. Трамп додав, що укладання угод із США завершиться через три-чотири тижні.

Трамп заявив, що китайський лідер Сі телефонував йому щодо мит

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін телефонував йому щодо мит. Про це Трамп заявив в інтерв’ю TIME, передає УНН.

Деталі

Як заявив Трамп, він не дзвонив Сі Цзіньпіню, проте, за його словами, Сі йому сам зателефонував.

Він подзвонив. І я не думаю, що це ознака слабкості з його боку 

- сказав Трамп.

Він додав, що він завершить укладання угод із США щодо мит приблизно через три-чотири тижні.

Доповнення

Вчора, 24 квітня, Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере у Білому домі заявив, що США та Китай ведуть торгові переговори.

У них була зустріч вранці. Не має значення, хто "вони". Можливо, ми розкриємо це пізніше, але у них були зустрічі сьогодні вранці, і ми зустрічалися з Китаєм 

- сказав Трамп.

У п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю закликало Вашингтон припинити "вводити в оману громадськість" щодо двосторонніх тарифних переговорів і заявило, що не знайоме з повідомленнями про те, чи планує Пекін звільнити від мит деякі товари американського імпорту.

США і Китай не беруть участі в консультаціях або переговорах щодо мит 

- заявив на брифінгу представник міністерства Го Цзякунь.

Нагадаємо

Уряд Китаю розглядає можливість призупинення 125% мита на деякі товари зі США, з посиланням на обізнані джерела повідомляє Bloomberg, вказуючи, що це відбувається на тлі того, як економічні витрати торгової війни "око за око" важко позначаються на деяких галузях.

Білий дім розглядає можливість зниження мит для Китаю, щоб зменшити ескалацію торгової війни.

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
Йонас Гахр Сторе
Білий дім
Вашингтон
Пекін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати
Brent
$65.74
Bitcoin
$94,523.20
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,303.66
Ethereum
$1,787.63