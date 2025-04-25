Трамп заявив, що китайський лідер Сі телефонував йому щодо мит

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін телефонував йому щодо мит. Про це Трамп заявив в інтерв’ю TIME, передає УНН.

Деталі

Як заявив Трамп, він не дзвонив Сі Цзіньпіню, проте, за його словами, Сі йому сам зателефонував.

Він подзвонив. І я не думаю, що це ознака слабкості з його боку - сказав Трамп.

Він додав, що він завершить укладання угод із США щодо мит приблизно через три-чотири тижні.

Доповнення

Вчора, 24 квітня, Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере у Білому домі заявив, що США та Китай ведуть торгові переговори.

У них була зустріч вранці. Не має значення, хто "вони". Можливо, ми розкриємо це пізніше, але у них були зустрічі сьогодні вранці, і ми зустрічалися з Китаєм - сказав Трамп.

У п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю закликало Вашингтон припинити "вводити в оману громадськість" щодо двосторонніх тарифних переговорів і заявило, що не знайоме з повідомленнями про те, чи планує Пекін звільнити від мит деякі товари американського імпорту.

США і Китай не беруть участі в консультаціях або переговорах щодо мит заявив на брифінгу представник міністерства Го Цзякунь.

Нагадаємо

Уряд Китаю розглядає можливість призупинення 125% мита на деякі товари зі США, з посиланням на обізнані джерела повідомляє Bloomberg, вказуючи, що це відбувається на тлі того, як економічні витрати торгової війни "око за око" важко позначаються на деяких галузях.

Білий дім розглядає можливість зниження мит для Китаю, щоб зменшити ескалацію торгової війни.