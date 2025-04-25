Трамп заявил, что китайский лидер Си звонил ему по поводу пошлин
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин позвонил ему по поводу пошлин. Трамп добавил, что заключение сделок с США завершится через три-четыре недели.
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин звонил ему по поводу пошлин. Об этом Трамп заявил в интервью TIME, передает УНН.
Детали
Как заявил Трамп, он не звонил Си Цзиньпиню, однако, по его словам, Си ему сам позвонил.
Он позвонил. И я не думаю, что это признак слабости с его стороны
Он добавил, что он завершит заключение соглашений с США по пошлинам примерно через три-четыре недели.
Дополнение
Вчера, 24 апреля, Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме заявил, что США и Китай ведут торговые переговоры.
У них была встреча утром. Не имеет значения, кто "они". Возможно, мы раскроем это позже, но у них были встречи сегодня утром, и мы встречались с Китаем
В пятницу Министерство иностранных дел Китая призвало Вашингтон прекратить "вводить в заблуждение общественность" относительно двусторонних тарифных переговоров и заявило, что не знакомо с сообщениями о том, планирует ли Пекин освободить от пошлин некоторые товары американского импорта.
США и Китай не участвуют в консультациях или переговорах по пошлинам
Напомним
Правительство Китая рассматривает возможность приостановления 125% пошлины на некоторые товары из США, со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg, указывая, что это происходит на фоне того, как экономические издержки торговой войны "око за око" тяжело сказываются на некоторых отраслях.
Белый дом рассматривает возможность снижения пошлин для Китая, чтобы уменьшить эскалацию торговой войны.