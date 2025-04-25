Цены на лекарства в США вырастут на 13% из-за пошлин Трампа – прогноз

25% повышение пошлин на импорт фармацевтических препаратов в США, введенное администрацией президента Дональда Трампа, приведет к повышению цен на лекарства в США почти на 13%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным аналитического отчета, разработанного отраслевыми экспертами, пошлины Трампа на фармацевтическую продукцию в США увеличат расходы на лекарства в США на 51 млрд долларов в год.

В позапрошлом году Соединенные Штаты импортировали фармацевтической продукции на сумму 203 миллиарда долларов. Причем 73% импорта приходится на Европу, главным образом на Ирландию, Германию и Швейцарию. Общий объем продаж готовых фармацевтических препаратов в США в 2023 году составил 393 миллиарда долларов.

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Представители отрасли утверждают, что повышенные пошлины подорвут усилия по стимулированию внутреннего производства, что Трамп объявил одной из своих целей оздоровления экономики США.

Дополнение

Фармацевтическая продукция в США ранее была лишена влияния торговых войн из-за потенциального вреда, но американский лидер уже неоднократно угрожал 25% пошлиной на фармацевтический импорт.

На прошлой неделе администрация Трампа объявила о расследовании импорта фармацевтических препаратов, ссылаясь на обеспокоенность по поводу национальной безопасности из-за зависимости от иностранного производства лекарств. Министерства торговли США инициировало 21-дневные общественные обсуждения в рамках расследования.

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Производители лекарств видят в расследовании шанс показать администрации, что высокие тарифы будут препятствовать их усилиям быстро нарастить производство в США. Они намерены предложить властям альтернативы, которые не так болезненно скажутся на отрасли.

Напомним

На фоне таможенной политики президента Дональда Трампа компании отменяют миллиардные проекты, однако некоторые расширяются в США. Однако есть и такие, которые наращивают производственные мощности.