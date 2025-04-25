Цены на лекарства в США вырастут на 13% из-за пошлин Трампа – прогноз

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину
16:43 • 7626 просмотра

Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 22453 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 35003 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 10:30 • 43187 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 09:10 • 35323 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 39207 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 77035 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 57417 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
24 апреля, 16:02 • 91147 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 87597 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+17°
5м/с
57%
745 мм
Популярные новости

Трамп готов предложить Саудовской Аравии пакет вооружений на более чем $100 млрд - Reuters

25 апреля, 08:52 • 8592 просмотра

Нет попыткам принуждения к капитуляции: Украина передала США 5 требований к мирному плану Трампа - The Telegraph

25 апреля, 08:56 • 10258 просмотра

Великобритания все еще может направить войска в Украину - британский министр

25 апреля, 09:27 • 10119 просмотра

В подмосковье подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф

25 апреля, 09:29 • 17994 просмотра

Peugeot 208 и Dacia Sandero стали бестселлерами: каким автомобилям отдают предпочтение в Европе

25 апреля, 10:10 • 7728 просмотра
публикации

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 43187 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 77035 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 131002 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 295700 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 185250 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Джо Байден

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

15:56 • 5270 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 49157 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 41286 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 48333 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 79413 просмотра
Актуальное

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

ТикТок

Цены на лекарства в США вырастут на 13% из-за пошлин Трампа – прогноз

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Повышение пошлин на импорт лекарств в США на 25% приведет к увеличению расходов на лекарства на 51 млрд долларов в год. Импорт фармацевтической продукции увеличится на 13%.

Цены на лекарства в США вырастут на 13% из-за пошлин Трампа – прогноз

25% повышение пошлин на импорт фармацевтических препаратов в США, введенное администрацией президента Дональда Трампа, приведет к повышению цен на лекарства в США почти на 13%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным аналитического отчета, разработанного отраслевыми экспертами, пошлины Трампа на фармацевтическую продукцию в США увеличат расходы на лекарства в США на 51 млрд долларов в год.

В позапрошлом году Соединенные Штаты импортировали фармацевтической продукции на сумму 203 миллиарда долларов. Причем 73% импорта приходится на Европу, главным образом на Ирландию, Германию и Швейцарию. Общий объем продаж готовых фармацевтических препаратов в США в 2023 году составил 393 миллиарда долларов.

Трамп заявил, что китайский лидер Си звонил ему по поводу пошлин25.04.25, 15:59 • 2076 просмотров

Представители отрасли утверждают, что повышенные пошлины подорвут усилия по стимулированию внутреннего производства, что Трамп объявил одной из своих целей оздоровления экономики США.

Дополнение

Фармацевтическая продукция в США ранее была лишена влияния торговых войн из-за потенциального вреда, но американский лидер уже неоднократно угрожал 25% пошлиной на фармацевтический импорт.

На прошлой неделе администрация Трампа объявила о расследовании импорта фармацевтических препаратов, ссылаясь на обеспокоенность по поводу национальной безопасности из-за зависимости от иностранного производства лекарств. Министерства торговли США инициировало 21-дневные общественные обсуждения в рамках расследования.

Таможенные войны: в НБУ объяснили, как это отразится на экономике Украины25.04.25, 12:48 • 5184 просмотра

Производители лекарств видят в расследовании шанс показать администрации, что высокие тарифы будут препятствовать их усилиям быстро нарастить производство в США. Они намерены предложить властям альтернативы, которые не так болезненно скажутся на отрасли.

Напомним

На фоне таможенной политики президента Дональда Трампа компании отменяют миллиардные проекты, однако некоторые расширяются в США. Однако есть и такие, которые наращивают производственные мощности.

Лилия Набока

Лилия Набока

ЭкономикаНовости Мира
Швейцария
Дональд Трамп
Ирландия
Европа
Германия
Си Цзиньпин
Соединенные Штаты
Brent
$66.63
Bitcoin
$94,549.50
S&P 500
$5,497.00
Tesla
$282.77
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,304.21
Ethereum
$1,785.81