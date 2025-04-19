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Скарби тисячолітніх рукописів повертаються до Ірландії

Київ • УНН

 • 116 перегляди

17 тисячолітніх рукописів із Швейцарського абатства Святого Галла повертаються до Дубліна для виставки. Вони дають уявлення про життя ченців та культурний обмін Ірландії "золотого віку".

Скарби тисячолітніх рукописів повертаються до Ірландії

Тисячолітні рукописи ченців повертаються до Ірландії для виставки. Книги включають релігійні писання та замальовки, що дають уявлення про повсякденне життя ірландських ченців раннього середньовіччя. Про це інформує УНН із посиланням на видання The Guardian.

Деталі

Як пише The Guardian, Швейцарське абатство Святого Галла погодилося надати 17 рукописів Національному музею Ірландії в Дубліні для проведення знаменної виставки, яка об'єднає артефакти та пергаменти, щоб відтворити атмосферу золотого віку Ірландії як "землі святих і вчених" - періоду, коли монахи-місіонери засновували на територіях сучасних Великобританії, Франції, Німеччини, Швейцарії та Італії.

Ми намагаємося простежити ці подорожі та світ, у якому були створені ці рукописи

- сказав Метью Сівер, куратор виставки

За його словами, відправлення рукописів на континент було частиною системи культурного обміну. "Це була вулиця із двостороннім рухом. З самого початку Ірландія отримувала книги та вчених з континенту та з англосаксонської Англії".

"Вважається, що кораблі, які привозили з континенту вино, олії, кераміку та інші товари, відвозили ірландських ченців у напрямку", - пише видання.

Бібліотека абатства, яка нині є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, погодилася надати 17 рукописів для виставки, яка триватиме з 30 травня по 24 жовтня.

Нагадаємо

Вчені з Австрійської академії наук виявили нову главу Біблії, яка була захована всередині перекладу Євангелія від Матвія віком 1750 років. Науковці під час вивчення манускриптів у бібліотеці Ватикану виявили прихований текст за допомогою ультрафіолетової фотографії. 

На Святій Горі Афон дослідники вперше виявили тисячі рукописів Османської доби21.10.22, 19:46 • 414320 переглядiв

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