Скарби тисячолітніх рукописів повертаються до Ірландії

Тисячолітні рукописи ченців повертаються до Ірландії для виставки. Книги включають релігійні писання та замальовки, що дають уявлення про повсякденне життя ірландських ченців раннього середньовіччя. Про це інформує УНН із посиланням на видання The Guardian.

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Як пише The Guardian, Швейцарське абатство Святого Галла погодилося надати 17 рукописів Національному музею Ірландії в Дубліні для проведення знаменної виставки, яка об'єднає артефакти та пергаменти, щоб відтворити атмосферу золотого віку Ірландії як "землі святих і вчених" - періоду, коли монахи-місіонери засновували на територіях сучасних Великобританії, Франції, Німеччини, Швейцарії та Італії.

Ми намагаємося простежити ці подорожі та світ, у якому були створені ці рукописи - сказав Метью Сівер, куратор виставки

За його словами, відправлення рукописів на континент було частиною системи культурного обміну. "Це була вулиця із двостороннім рухом. З самого початку Ірландія отримувала книги та вчених з континенту та з англосаксонської Англії".

"Вважається, що кораблі, які привозили з континенту вино, олії, кераміку та інші товари, відвозили ірландських ченців у напрямку", - пише видання.

Бібліотека абатства, яка нині є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, погодилася надати 17 рукописів для виставки, яка триватиме з 30 травня по 24 жовтня.

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