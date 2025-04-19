Сокровища тысячелетних рукописей возвращаются в Ирландию

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета
18 апреля, 17:00 • 45448 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 64966 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

18 апреля, 13:23 • 71063 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

18 апреля, 10:59 • 76112 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
18 апреля, 08:50 • 111748 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
18 апреля, 08:41 • 93407 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 160039 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 54130 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 141448 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 85781 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
48%
751 мм
Популярные новости

124 боя на фронте за сутки: Генштаб обнародовал данные по всем направлениям фронта

18 апреля, 19:28 • 6154 просмотра

Запорожская область под атакой дронов рф, работает ПВО

18 апреля, 19:34 • 7190 просмотра

Ученые США обнаружили цвет, который можно увидеть только под лазерными импульсами

18 апреля, 20:42 • 4536 просмотра

Сбитие самолета МАУ: Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран

18 апреля, 21:23 • 9182 просмотра

В Одессе прозвучали взрывы: фиксировали дроны

18 апреля, 23:19 • 4874 просмотра
публикации

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 17:00 • 45448 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

18 апреля, 12:10 • 92312 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 147534 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 160039 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 141448 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Андрей Сибига

Иван Федоров

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Белый дом

Китай

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 18780 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 21451 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 23277 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 57186 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 69731 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Хранитель

Твиттер

Шахед-136

ТикТок

Сокровища тысячелетних рукописей возвращаются в Ирландию

Киев • УНН

 • 90 просмотра

17 тысячелетних рукописей из Швейцарского аббатства Святого Галла возвращаются в Дублин для выставки. Они дают представление о жизни монахов и культурном обмене Ирландии "золотого века".

Сокровища тысячелетних рукописей возвращаются в Ирландию

Тысячелетние рукописи монахов возвращаются в Ирландию для выставки. Книги включают религиозные писания и зарисовки, дающие представление о повседневной жизни ирландских монахов раннего средневековья. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Подробности

Как пишет The Guardian, Швейцарское аббатство Святого Галла согласилось предоставить 17 рукописей Национальному музею Ирландии в Дублине для проведения знаменательной выставки, которая объединит артефакты и пергаменты, чтобы воссоздать атмосферу золотого века Ирландии как "земли святых и ученых" - периода, когда монахи-миссионеры основывали на территориях современных Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии и Италии.

Мы пытаемся проследить эти путешествия и мир, в котором были созданы эти рукописи

- сказал Мэтью Сивер, куратор выставки

По его словам, отправка рукописей на континент была частью системы культурного обмена. "Это была улица с двусторонним движением. С самого начала Ирландия получала книги и ученых с континента и из англосаксонской Англии".

"Считается, что корабли, которые привозили с континента вино, масло, керамику и другие товары, отвозили ирландских монахов в направлении", - пишет издание.

Библиотека аббатства, которая ныне является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, согласилась предоставить 17 рукописей для выставки, которая продлится с 30 мая по 24 октября.

Напомним

Ученые из Австрийской академии наук обнаружили новую главу Библии, которая была спрятана внутри перевода Евангелия от Матфея возрастом 1750 лет. Ученые при изучении манускриптов в библиотеке Ватикана обнаружили скрытый текст с помощью ультрафиолетовой фотографии. 

На Святой Горе Афон исследователи впервые обнаружили тысячи рукописей Османской эпохи21.10.22, 19:46 • 414320 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира
ЮНЕСКО
Хранитель
Швейцария
Ирландия
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,019.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,604.13