Сокровища тысячелетних рукописей возвращаются в Ирландию
Киев • УНН
17 тысячелетних рукописей из Швейцарского аббатства Святого Галла возвращаются в Дублин для выставки. Они дают представление о жизни монахов и культурном обмене Ирландии "золотого века".
Тысячелетние рукописи монахов возвращаются в Ирландию для выставки. Книги включают религиозные писания и зарисовки, дающие представление о повседневной жизни ирландских монахов раннего средневековья. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.
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Как пишет The Guardian, Швейцарское аббатство Святого Галла согласилось предоставить 17 рукописей Национальному музею Ирландии в Дублине для проведения знаменательной выставки, которая объединит артефакты и пергаменты, чтобы воссоздать атмосферу золотого века Ирландии как "земли святых и ученых" - периода, когда монахи-миссионеры основывали на территориях современных Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии и Италии.
Мы пытаемся проследить эти путешествия и мир, в котором были созданы эти рукописи
По его словам, отправка рукописей на континент была частью системы культурного обмена. "Это была улица с двусторонним движением. С самого начала Ирландия получала книги и ученых с континента и из англосаксонской Англии".
"Считается, что корабли, которые привозили с континента вино, масло, керамику и другие товары, отвозили ирландских монахов в направлении", - пишет издание.
Библиотека аббатства, которая ныне является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, согласилась предоставить 17 рукописей для выставки, которая продлится с 30 мая по 24 октября.
Напомним
Ученые из Австрийской академии наук обнаружили новую главу Библии, которая была спрятана внутри перевода Евангелия от Матфея возрастом 1750 лет. Ученые при изучении манускриптов в библиотеке Ватикана обнаружили скрытый текст с помощью ультрафиолетовой фотографии.
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