IT-коаліція передала Україні обладнання на майже 2 млн євро - Міноборони
Київ • УНН
Міноборони отримало партію обладнання від IT-коаліції, профінансовану Люксембургом та Ісландією, вартістю майже 2 млн євро. До поставки увійшли точки доступу, маршрутизатори, зарядні станції та телефони.
Міністерство оборони України отримало нову партію обладнання від IT-коаліції, яке профінансували Люксембург та Ісландія. Його загальна вартість становить майже 2 млн євро. Про це інформує УНН із посиланням на Міноборони України.
Деталі
У понеділок, 21 квітня українське оборонне відомтсво повідомило про чергову поставку обладнання. Зазначається, що до нової партії увійшло:
- 3 288 точок доступу різних моделей;
- 500 маршрутизаторів;
- 460 зарядних станцій із сонячними панелями;
- 872 телефони.
Дякую країнам IT-коаліції за посилення технологічної стійкості нашого війська. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності для якісного та надійного зв’язку у Збройних силах України, що дуже важливо на лінії бойового зіткнення
За даними оборонного відомства, це вже третя поставка від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3.3 млн євро, а також у лютому – на 7.5 млн євро.
Доповнення
ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн"). Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки.
Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.
Нагадаємо
Естонія, Нідерланди та Люксембург передали Україні техніку на понад 3,3 млн євро в рамках IT-коаліції. Поставка включає ноутбуки, планшети, обладнання для "Оберіг" та центру обробки даних ЗСУ.
ІТ-коаліція зібрала 157 млн євро на підтримку України16.10.24, 10:30 • 12905 переглядiв