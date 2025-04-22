IT-коаліція передала Україні обладнання на майже 2 млн євро - Міноборони

Міністерство оборони України отримало нову партію обладнання від IT-коаліції, яке профінансували Люксембург та Ісландія. Його загальна вартість становить майже 2 млн євро. Про це інформує УНН із посиланням на Міноборони України.

Деталі

У понеділок, 21 квітня українське оборонне відомтсво повідомило про чергову поставку обладнання. Зазначається, що до нової партії увійшло:

3 288 точок доступу різних моделей;

500 маршрутизаторів;

460 зарядних станцій із сонячними панелями;

872 телефони.

Дякую країнам IT-коаліції за посилення технологічної стійкості нашого війська. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності для якісного та надійного зв’язку у Збройних силах України, що дуже важливо на лінії бойового зіткнення - сказала Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації.

За даними оборонного відомства, це вже третя поставка від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3.3 млн євро, а також у лютому – на 7.5 млн євро.

Доповнення

ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн"). Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

Нагадаємо

Естонія, Нідерланди та Люксембург передали Україні техніку на понад 3,3 млн євро в рамках IT-коаліції. Поставка включає ноутбуки, планшети, обладнання для "Оберіг" та центру обробки даних ЗСУ.

ІТ-коаліція зібрала 157 млн євро на підтримку України