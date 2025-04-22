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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 29488 перегляди

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IT-коаліція передала Україні обладнання на майже 2 млн євро - Міноборони

Київ • УНН

 • 384 перегляди

Міноборони отримало партію обладнання від IT-коаліції, профінансовану Люксембургом та Ісландією, вартістю майже 2 млн євро. До поставки увійшли точки доступу, маршрутизатори, зарядні станції та телефони.

IT-коаліція передала Україні обладнання на майже 2 млн євро - Міноборони

Міністерство оборони України отримало нову партію обладнання від IT-коаліції, яке профінансували Люксембург та Ісландія. Його загальна вартість становить майже 2 млн євро. Про це інформує УНН із посиланням на Міноборони України. 

Деталі

У понеділок, 21 квітня українське оборонне відомтсво повідомило про чергову поставку обладнання. Зазначається, що до нової партії увійшло:

  • 3 288 точок доступу різних моделей;
    • 500 маршрутизаторів;
      • 460 зарядних станцій із сонячними панелями;
        • 872 телефони.

          Дякую країнам IT-коаліції за посилення технологічної стійкості нашого війська. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності для якісного та надійного зв’язку у Збройних силах України, що дуже важливо на лінії бойового зіткнення

          - сказала Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації.

          За даними оборонного відомства, це вже третя поставка від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3.3 млн євро, а також у лютому – на 7.5 млн євро.

          Доповнення

          ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн"). Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

          Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

          Нагадаємо

          Естонія, Нідерланди та Люксембург передали Україні техніку на понад 3,3 млн євро в рамках IT-коаліції. Поставка включає ноутбуки, планшети, обладнання для "Оберіг" та центру обробки даних ЗСУ.

          ІТ-коаліція зібрала 157 млн євро на підтримку України16.10.24, 10:30 • 12905 переглядiв

          Віта Зеленецька

          Віта Зеленецька

          ВійнаТехнології
          Міністерство оборони України
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