Україна отримала допомогу на понад 3,3 млн євро від партнерів у межах ІТ-коаліції
Київ • УНН
Естонія, Нідерланди та Люксембург передали Україні техніку на понад 3,3 млн євро в рамках IT-коаліції. Поставка включає ноутбуки, планшети, обладнання для "Оберіг" та центру обробки даних ЗСУ.
Україна отримала партію техніки від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу на суму понад 3,3 млн євро, що є частиною масштабної програми IT-коаліції. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.
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"Україна отримала від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу чергову масштабну поставку техніки на понад 3,3 млн євро", - написав Умєров у соцмережах.
До складу поставки, за його даними, входять:
1 026 робочих місць для реєстру "Оберіг", які включають ноутбуки, принтери, вебкамери та сканери для штрихкодів.
1 000 ноутбуків, призначених для роботи в різних інформаційно-комунікаційних системах ЗСУ.
Обладнання для центру обробки даних ЗСУ, що забезпечить ефективне управління військовими інформаційними ресурсами.
20 000 ключів двофакторної автентифікації, які будуть використовуватися користувачами бойової системи DELTA.
3 520 планшетів, що призначені для тактичного рівня управління в ЗСУ.
"Ця допомога є частиною масштабної програми IT-коаліції, яка дозволяє ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації дій та підвищення безпеки даних", - вказав міністр оборони.
Нагадаємо
Міністр оборони Умєров повідомив про забезпечення стабільних поставок військової допомоги на 2025 рік.