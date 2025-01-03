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Україна отримала допомогу на понад 3,3 млн євро від партнерів у межах ІТ-коаліції

Київ • УНН

 • 25723 перегляди

Естонія, Нідерланди та Люксембург передали Україні техніку на понад 3,3 млн євро в рамках IT-коаліції. Поставка включає ноутбуки, планшети, обладнання для "Оберіг" та центру обробки даних ЗСУ.

Україна отримала партію техніки від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу на суму понад 3,3 млн євро, що є частиною масштабної програми IT-коаліції. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

"Україна отримала від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу чергову масштабну поставку техніки на понад 3,3 млн євро", - написав Умєров у соцмережах.

До складу поставки, за його даними, входять:

1 026 робочих місць для реєстру "Оберіг", які включають ноутбуки, принтери, вебкамери та сканери для штрихкодів.

1 000 ноутбуків, призначених для роботи в різних інформаційно-комунікаційних системах ЗСУ.

Обладнання для центру обробки даних ЗСУ, що забезпечить ефективне управління військовими інформаційними ресурсами.

20 000 ключів двофакторної автентифікації, які будуть використовуватися користувачами бойової системи DELTA.

3 520 планшетів, що призначені для тактичного рівня управління в ЗСУ.

"Ця допомога є частиною масштабної програми IT-коаліції, яка дозволяє ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології для оперативного управління військами, координації дій та підвищення безпеки даних", - вказав міністр оборони.

Нагадаємо 

Міністр оборони Умєров повідомив про забезпечення стабільних поставок військової допомоги на 2025 рік. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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