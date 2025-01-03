Украина получила помощь на более 3,3 млн евро от партнеров в рамках ІТ-коалиции
Киев • УНН
Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине технику на более 3,3 млн евро в рамках IT-коалиции. Поставка включает ноутбуки, планшеты, оборудование для «Оберег» и центра обработки данных ВСУ.
Украина получила партию техники от партнеров из Эстонии, Нидерландов и Люксембурга на сумму более 3,3 млн евро, что является частью масштабной программы IT-коалиции. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.
Детали
«Украина получила от партнеров из Эстонии, Нидерландов и Люксембурга очередную масштабную поставку техники на более 3,3 млн евро», - написал Умеров в соцсетях.
В состав поставки, по его данным, входят:
1 026 рабочих мест для реестра «Оберег», которые включают ноутбуки, принтеры, вебкамеры и сканеры для штрихкодов.
1 000 ноутбуков, предназначенных для работы в различных информационно-коммуникационных системах ВСУ.
Оборудование для центра обработки данных ВСУ, что обеспечит эффективное управление военными информационными ресурсами.
20 000 ключей двухфакторной аутентификации, которые будут использоваться пользователями боевой системы DELTA.
3 520 планшетов, предназначенных для тактического уровня управления в ВСУ.
«Эта помощь является частью масштабной программы IT-коалиции, которая позволяет ВСУ использовать современные цифровые технологии для оперативного управления войсками, координации действий и повышения безопасности данных», - указал министр обороны.
Напомним
Министр обороны Умеров сообщил об обеспечении стабильных поставок военной помощи на 2025 год.