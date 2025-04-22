IT-коалиция передала Украине оборудование на почти 2 млн евро - Минобороны
Киев • УНН
Минобороны получило партию оборудования от IT-коалиции, профинансированную Люксембургом и Исландией, стоимостью почти 2 млн евро. В поставку вошли точки доступа, маршрутизаторы, зарядные станции и телефоны.
Министерство обороны Украины получило новую партию оборудования от IT-коалиции, которое профинансировали Люксембург и Исландия. Его общая стоимость составляет почти 2 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.
Детали
В понедельник, 21 апреля украинское оборонное ведомство сообщило об очередной поставке оборудования. Отмечается, что в новую партию вошло:
- 3 288 точек доступа разных моделей;
- 500 маршрутизаторов;
- 460 зарядных станций с солнечными панелями;
- 872 телефона.
Благодарю страны IT-коалиции за усиление технологической устойчивости нашей армии. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого столкновения
По данным оборонного ведомства, это уже третья поставка от ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3.3 млн евро, а также в феврале – на 7.5 млн евро.
Дополнение
ИТ-коалиция – это одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн"). Она поддерживает Вооруженные силы Украины и Министерство обороны в области ИТ, связи и кибербезопасности.
Сейчас в коалицию входят Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Япония. Лидеры коалиции – Эстония и Люксембург.
Напомним
Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине технику на более 3,3 млн евро в рамках IT-коалиции. Поставка включает ноутбуки, планшеты, оборудование для "Оберіг" и центра обработки данных ВСУ.
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