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IT-коалиция передала Украине оборудование на почти 2 млн евро - Минобороны

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Минобороны получило партию оборудования от IT-коалиции, профинансированную Люксембургом и Исландией, стоимостью почти 2 млн евро. В поставку вошли точки доступа, маршрутизаторы, зарядные станции и телефоны.

IT-коалиция передала Украине оборудование на почти 2 млн евро - Минобороны

Министерство обороны Украины получило новую партию оборудования от IT-коалиции, которое профинансировали Люксембург и Исландия. Его общая стоимость составляет почти 2 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Украины. 

Детали

В понедельник, 21 апреля украинское оборонное ведомство сообщило об очередной поставке оборудования. Отмечается, что в новую партию вошло:

  • 3 288 точек доступа разных моделей;
    • 500 маршрутизаторов;
      • 460 зарядных станций с солнечными панелями;
        • 872 телефона.

          Благодарю страны IT-коалиции за усиление технологической устойчивости нашей армии. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого столкновения

          - сказала Катерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации.

          По данным оборонного ведомства, это уже третья поставка от ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3.3 млн евро, а также в феврале – на 7.5 млн евро.

          Дополнение

          ИТ-коалиция – это одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн"). Она поддерживает Вооруженные силы Украины и Министерство обороны в области ИТ, связи и кибербезопасности.

          Сейчас в коалицию входят Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Япония. Лидеры коалиции – Эстония и Люксембург.

          Напомним

          Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине технику на более 3,3 млн евро в рамках IT-коалиции. Поставка включает ноутбуки, планшеты, оборудование для "Оберіг" и центра обработки данных ВСУ.

          ІТ-коалиция собрала 157 млн евро на поддержку Украины16.10.24, 10:30 • 12905 просмотров

          Вита Зеленецкая

          Вита Зеленецкая

          ВойнаТехнологии
          Министерство обороны Украины
          Латвия
          Финляндия
          Исландия
          Дания
          Канада
          Ирландия
          Люксембург
          Литва
          Швеция
          Бельгия
          Великобритания
          Италия
          Испания
          Германия
          Нидерланды
          Япония
          Эстония
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