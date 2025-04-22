IT-коалиция передала Украине оборудование на почти 2 млн евро - Минобороны

Министерство обороны Украины получило новую партию оборудования от IT-коалиции, которое профинансировали Люксембург и Исландия. Его общая стоимость составляет почти 2 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

В понедельник, 21 апреля украинское оборонное ведомство сообщило об очередной поставке оборудования. Отмечается, что в новую партию вошло:

Благодарю страны IT-коалиции за усиление технологической устойчивости нашей армии. С этим оборудованием мы увеличим возможности для качественной и надежной связи в Вооруженных силах Украины, что очень важно на линии боевого столкновения