Понад 20% населення ЄС опинились під загрозою бідності у 2024 році – Євростат
Київ • УНН
У 2024 році понад 93 мільйони людей в ЄС опинилися під загрозою бідності, лідерами є Болгарія та Румунія. Найменші показники зафіксовано у Чехії та Словенії.
Понад 20% населення (93,3 мільйона людей - ред.) ЄС опинились під загрозою бідності у минулому 2024 році. Про це повідомляє Євростат, передає УНН.
Деталі
Найвищі показники були зафіксовані наступних країнах:
- Болгарії (30,3%);
- Румунії (27,9%);
- Греції (26,9%);
- Іспанії та Литві (обидві по 25,8%).
З іншого боку, найнижчі частки були зафіксовані в:
- Чехії (11,3%);
- Словенії (14,4%);
- Нідерландах (15,4%);
- Польщі (16,0%);
- Ірландії (16,7%).
Ця інформація походить з даних про людей, які опинились під загрозою бідності або інших соціальних проблем. Йдеться про ризик бідності, серйозне матеріальне та соціальне виснаження, а також проживання в домогосподарстві з дуже низькою інтенсивністю праці.
Для порівняння: у 2023 році спостерігалося незначне зниження на 0,3% пункти (21,3% населення або 94,6 мільйона людей - ред).
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