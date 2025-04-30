Понад 20% населення ЄС опинились під загрозою бідності у 2024 році – Євростат

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль
13:34 • 11736 перегляди

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль

Ексклюзив
09:29 • 55413 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 81333 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 143400 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 83881 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 225450 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 166258 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 115508 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 140315 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 107945 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
3.7м/с
26%
751 мм
Популярнi новини

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

30 квітня, 04:52 • 88856 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

30 квітня, 05:35 • 90106 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

30 квітня, 05:55 • 128657 перегляди

Келлог: США та Україна узгодили 22 дії для подальших домовленостей щодо війни

30 квітня, 08:04 • 64753 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 72510 перегляди
Публікації

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

13:19 • 18861 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

10:55 • 43135 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

30 квітня, 08:43 • 143400 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

30 квітня, 05:55 • 129482 перегляди

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

29 квітня, 15:56 • 148835 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Педро Санчес

Олександр Усик

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Дніпро

Європа

Реклама
УНН Lite

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

13:52 • 6210 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

12:48 • 11440 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

12:27 • 12535 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

09:14 • 26912 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 73110 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Times

Нафта марки Brent

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

Понад 20% населення ЄС опинились під загрозою бідності у 2024 році – Євростат

Київ • УНН

 • 3186 перегляди

У 2024 році понад 93 мільйони людей в ЄС опинилися під загрозою бідності, лідерами є Болгарія та Румунія. Найменші показники зафіксовано у Чехії та Словенії.

Понад 20% населення ЄС опинились під загрозою бідності у 2024 році – Євростат

Понад 20% населення (93,3 мільйона людей - ред.) ЄС опинились під загрозою бідності у минулому 2024 році. Про це повідомляє Євростат, передає УНН.

Деталі

Найвищі показники були зафіксовані наступних країнах:

  • Болгарії (30,3%);
    • Румунії (27,9%);
      • Греції (26,9%);
        • Іспанії та Литві (обидві по 25,8%).

          З іншого боку, найнижчі частки були зафіксовані в:

          • Чехії (11,3%);
            • Словенії (14,4%);
              • Нідерландах (15,4%);
                • Польщі (16,0%);
                  • Ірландії (16,7%).

                    Ця інформація походить з даних про людей, які опинились під загрозою бідності або інших соціальних проблем. Йдеться про ризик бідності, серйозне матеріальне та соціальне виснаження, а також проживання в домогосподарстві з дуже низькою інтенсивністю праці.

                    Для порівняння: у 2023 році спостерігалося незначне зниження на 0,3% пункти (21,3% населення або 94,6 мільйона людей - ред).

                    Бідні країни побоюються, що багаті їх зрадять, відхрестившись від кліматичного збору у судноплавстві - The Guardian07.04.25, 12:38 • 10620 переглядiв

                    Євген Устименко

                    Євген Устименко

                    СуспільствоЕкономікаНовини Світу
                    Європейський Союз
                    Словенія
                    Ірландія
                    Литва
                    Чеська Республіка
                    Греція
                    Болгарія
                    Іспанія
                    Нідерланди
                    Румунія
                    Польща
                    Brent
                    $62.03
                    Bitcoin
                    $93,081.70
                    S&P 500
                    $5,435.66
                    Tesla
                    $271.21
                    Газ TTF
                    $32.50
                    Золото
                    $3,319.00
                    Ethereum
                    $1,740.19