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Более 20% населения ЕС оказались под угрозой бедности в 2024 году – Евростат

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

В 2024 году более 93 миллионов человек в ЕС оказались под угрозой бедности, лидерами являются Болгария и Румыния. Наименьшие показатели зафиксированы в Чехии и Словении.

Более 20% населения ЕС оказались под угрозой бедности в 2024 году – Евростат

Более 20% населения (93,3 миллиона человек - ред.) ЕС оказались под угрозой бедности в прошлом 2024 году. Об этом сообщает Евростат, передает УНН.

Детали

Самые высокие показатели были зафиксированы в следующих странах:

  • Болгарии (30,3%);
    • Румынии (27,9%);
      • Греции (26,9%);
        • Испании и Литве (обе по 25,8%).

          С другой стороны, самые низкие доли были зафиксированы в:

          • Чехии (11,3%);
            • Словении (14,4%);
              • Нидерландах (15,4%);
                • Польше (16,0%);
                  • Ирландии (16,7%).

                    Эта информация происходит из данных о людях, которые оказались под угрозой бедности или других социальных проблем. Речь идет о риске бедности, серьезном материальном и социальном истощении, а также проживании в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью труда.

                    Для сравнения: в 2023 году наблюдалось незначительное снижение на 0,3% пункта (21,3% населения или 94,6 миллиона человек - ред).

                    Бедные страны опасаются, что богатые их предадут, открестившись от климатического сбора в судоходстве - The Guardian07.04.25, 12:38 • 10620 просмотров

                    Евгений Устименко

                    Евгений Устименко

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