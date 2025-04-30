Более 20% населения ЕС оказались под угрозой бедности в 2024 году – Евростат
Киев • УНН
В 2024 году более 93 миллионов человек в ЕС оказались под угрозой бедности, лидерами являются Болгария и Румыния. Наименьшие показатели зафиксированы в Чехии и Словении.
Более 20% населения (93,3 миллиона человек - ред.) ЕС оказались под угрозой бедности в прошлом 2024 году. Об этом сообщает Евростат, передает УНН.
Детали
Самые высокие показатели были зафиксированы в следующих странах:
- Болгарии (30,3%);
- Румынии (27,9%);
- Греции (26,9%);
- Испании и Литве (обе по 25,8%).
С другой стороны, самые низкие доли были зафиксированы в:
- Чехии (11,3%);
- Словении (14,4%);
- Нидерландах (15,4%);
- Польше (16,0%);
- Ирландии (16,7%).
Эта информация происходит из данных о людях, которые оказались под угрозой бедности или других социальных проблем. Речь идет о риске бедности, серьезном материальном и социальном истощении, а также проживании в домохозяйстве с очень низкой интенсивностью труда.
Для сравнения: в 2023 году наблюдалось незначительное снижение на 0,3% пункта (21,3% населения или 94,6 миллиона человек - ред).
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