В Україні презентували унікальний гастрономічний рушник "ЕНЕЇДА"

Гастрономічний рушник "ЕНЕЇДА" поєднує традиційну українську вишивку, гастрономічну спадщину та сучасні технології. Це не просто мистецький витвір — рушник стане новим елементом культурної дипломатії України. Протягом цього та наступного року його презентують у понад 15 країнах світу, серед яких країни Європи, США, Канада та Австралія, передає УНН.

Гастрономічний рушник "ЕНЕЇДА" створили в межах співпраці Міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності" та Благодійного фонду "МХП-Громаді". Символіка рушника уособлює шлях людини від земного до духовного, єдність поколінь і поду, гармонію чоловічого й жіночого начал, силу життя, любові та безперервність українських традицій.

Сила Енея — у вірі, що дім вартий боротьби, у здатності вистояти і повернутися з Перемогою. Сила рушника "Гостина з ЕНЕЇДОЮ" — у тисячолітніх символах добробуту, любові, захисту, гостинності, процвітання та єдності з родом і народом. Цей рушник стає м’якою силою культурної дипломатії, що допомагає світу багатогранно сприймати Україну — як країну з глибокою культурою та історією, де сучасне покоління, зберігаючи цінності свого народу, через інновації та творчість розповідає світу, хто ми є і чому боремося за свободу — наголосила Наталія Федорчук, голова Міжнародного жіночого руху «За сімейні цінності».

За її словами, у межах проєкту 10 рушників передадуть Першій леді України Олені Зеленській — для її місій у сфері культурної дипломатії. Інші рушники знайдуть своїх власників серед тих, хто підтримує програми відновлення та підтримки сімей Захисників України.

У межах проєкту майстриня Леся Чернюк створила ексклюзивний рушник, в орнаментах якого інтегровані QR-коди. Вони дають доступ до рецептів традиційних українських страв із проєкту "Старосвітська кухня України", реалізованого Національним музеєм народної архітектури та побуту України за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді". Результатом ініціативи стали ілюстрована книга з автентичними й адаптованими до сучасності рецептами та 12 відеосерій "Смакуй з Енеїдою" із покроковими приготуваннями страв, згаданими в творі Івана Котляревського.

Ми підходимо до підтримки культури комплексно та системно. Кожен проєкт, який реалізуємо, є продовженням попереднього, створюючи цілісну культурну екосистему. Гастрономічний рушник "Енеїда" — логічне продовження нашого проєкту "Старосвітська кухня України" у межах якого спільно з партнерами ми продемонструвати автентичні смаки українців, які й нині не поступаються світовим стандартам. Сьогодні ми зробили наступний крок — передаємо цю спадщину у світовий культурний простір — зазначив Володимир Панченко, керівник відділу з впровадження національних проєктів БФ «МХП-Громаді».

Окрім унікального рушника ручної роботи, автори проєкту виготовили 100 копій за допомогою машинної вишивки, щоб виріб міг слугувати елементом культурної дипломатії та сувеніром для українських дипломатичних представництв за кордоном. Рушник планують презентувати у Польщі, Німеччині, Швейцарії, Австрії, Туреччині, Канаді, Великобританії, США, Австралії, Португалії, Данії, Ірландії, Франції, Іспанії та інших країнах світу.

Підтримка культури для компанії МХП — це не поодинокі ініціативи, а системна робота, яка об’єднує митців, культурознавців і лідерів думок. Разом із партнерами ми реалізуємо низку проєктів, що утверджують українську ідентичність та активно промотують її у світі. Адже культура сьогодні — це не лише мистецтво, а й сила, стійкість і голос правди, який Україна несе світу — підкреслив Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП.

Загалом компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" вже інвестувала понад 82 млн грн у культурні ініціативи, спрямовані на збереження спадщини та розвиток сучасного мистецтва.

Рушник "ЕНЕЇДА" стане не лише інструментом культурної дипломатії, а й активною частиною просвітництва, популяризуючи українську культурну спадщину серед людей усіх вікових категорій. У межах проєкту також створили п’ять відеороликів, які детально демонструють процес виготовлення та вишивки цього унікального рушника.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes. Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.

Міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" — це громадська ініціатива, створена у лютому 2019 року, що об’єднує жінок різних країн навколо ідеї збереження та утвердження традиційних сімейних цінностей.

Метою руху є підтримка інституту сім’ї, виховання дітей у любові до Батьківщини, культури та духовної спадщини, розвиток жіночого лідерства й соціальної активності.

Організація реалізує просвітницькі, культурні, благодійні та соціальні проєкти, спрямовані на зміцнення родинних зв’язків і гармонійний розвиток суспільства.