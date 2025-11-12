В Украине презентовали уникальный гастрономический рушник "ЭНЕИДА"

Гастрономический рушник "ЭНЕИДА" объединяет традиционную украинскую вышивку, гастрономическое наследие и современные технологии. Это не просто художественное произведение — рушник станет новым элементом культурной дипломатии Украины. В течение этого и следующего года его презентуют в более чем 15 странах мира, среди которых страны Европы, США, Канада и Австралия, передает УНН.

Гастрономический рушник "ЭНЕИДА" создали в рамках сотрудничества Международного женского движения "За семейные ценности" и Благотворительного фонда "МХП-Громаді". Символика рушника олицетворяет путь человека от земного к духовному, единство поколений и поду, гармонию мужского и женского начал, силу жизни, любви и непрерывность украинских традиций.

Сила Энея — в вере, что дом стоит борьбы, в способности выстоять и вернуться с Победой. Сила рушника "Гостина с ЭНЕИДОЙ" — в тысячелетних символах благополучия, любви, защиты, гостеприимства, процветания и единства с родом и народом. Этот рушник становится мягкой силой культурной дипломатии, которая помогает миру многогранно воспринимать Украину — как страну с глубокой культурой и историей, где современное поколение, сохраняя ценности своего народа, через инновации и творчество рассказывает миру, кто мы есть и почему боремся за свободу — подчеркнула Наталья Федорчук, глава Международного женского движения «За семейные ценности».

По ее словам, в рамках проекта 10 рушников передадут Первой леди Украины Елене Зеленской — для ее миссий в сфере культурной дипломатии. Остальные рушники найдут своих владельцев среди тех, кто поддерживает программы восстановления и поддержки семей Защитников Украины.

В рамках проекта мастерица Леся Чернюк создала эксклюзивный рушник, в орнаментах которого интегрированы QR-коды. Они дают доступ к рецептам традиционных украинских блюд из проекта "Старосветская кухня Украины", реализованного Национальным музеем народной архитектуры и быта Украины при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді". Результатом инициативы стали иллюстрированная книга с аутентичными и адаптированными к современности рецептами и 12 видеосерий "Смакуй с Энеидой" с пошаговыми приготовлениями блюд, упомянутых в произведении Ивана Котляревского.

Мы подходим к поддержке культуры комплексно и системно. Каждый проект, который реализуем, является продолжением предыдущего, создавая целостную культурную экосистему. Гастрономический рушник "Энеида" — логическое продолжение нашего проекта "Старосветская кухня Украины", в рамках которого совместно с партнерами мы продемонстрировали аутентичные вкусы украинцев, которые и сейчас не уступают мировым стандартам. Сегодня мы сделали следующий шаг — передаем это наследие в мировое культурное пространство — отметил Владимир Панченко, руководитель отдела по внедрению национальных проектов БФ «МХП-Громаді».

Помимо уникального рушника ручной работы, авторы проекта изготовили 100 копий с помощью машинной вышивки, чтобы изделие могло служить элементом культурной дипломатии и сувениром для украинских дипломатических представительств за рубежом. Рушник планируют презентовать в Польше, Германии, Швейцарии, Австрии, Турции, Канаде, Великобритании, США, Австралии, Португалии, Дании, Ирландии, Франции, Испании и других странах мира.

Поддержка культуры для компании МХП — это не единичные инициативы, а системная работа, которая объединяет художников, культурологов и лидеров мнений. Вместе с партнерами мы реализуем ряд проектов, утверждающих украинскую идентичность и активно продвигающих ее в мире. Ведь культура сегодня — это не только искусство, но и сила, стойкость и голос правды, который Украина несет миру — подчеркнул Павел Мороз, директор департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП.

В целом компания МХП совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" уже инвестировала более 82 млн грн в культурные инициативы, направленные на сохранение наследия и развитие современного искусства.

Рушник "ЭНЕИДА" станет не только инструментом культурной дипломатии, но и активной частью просвещения, популяризируя украинское культурное наследие среди людей всех возрастных категорий. В рамках проекта также создали пять видеороликов, которые детально демонстрируют процесс изготовления и вышивки этого уникального рушника.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития громад, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и громад. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes. Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Поруч", комплексное развитие громад, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.

Международное женское движение "За семейные ценности" — это общественная инициатива, созданная в феврале 2019 года, объединяющая женщин разных стран вокруг идеи сохранения и утверждения традиционных семейных ценностей.

Целью движения является поддержка института семьи, воспитание детей в любви к Родине, культуре и духовному наследию, развитие женского лидерства и социальной активности.

Организация реализует просветительские, культурные, благотворительные и социальные проекты, направленные на укрепление семейных связей и гармоничное развитие общества.