Лидеры ЕС готовятся к столкновению по поводу следующего семилетнего бюджета блока - Reuters

$44.910.1151.460.47
ukenru
09:04 • 9430 просмотра
Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с Путиным
19 июня, 06:13 • 20632 просмотра
Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф
18 июня, 22:27 • 29020 просмотра
Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощиVideo
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 75612 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
18 июня, 15:03 • 48092 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 38698 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 35128 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
18 июня, 14:03 • 23817 просмотра
Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL
18 июня, 13:03 • 16389 просмотра
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка
18 июня, 13:02 • 13820 просмотра
Суд в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу обвиняемых в халатности врачей Odrex из-за неявки адвоката
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3.6м/с
40%
752мм
Популярные новости
За сутки ликвидированы еще 1370 оккупантов на фронте - ГенштабPhoto19 июня, 04:14 • 18908 просмотра
"Несмотря на то, что он безумец" - Зеленский заявил о готовности к переговорам с путиным19 июня, 07:40 • 7950 просмотра
Европейцев поражает цена украинского вооружения и эффективность его применения против России - Штилерман19 июня, 07:51 • 6728 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию08:34 • 13875 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль11:34 • 11485 просмотра
публикации
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов13:24 • 2476 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль11:34 • 11554 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 75612 просмотра
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto18 июня, 13:45 • 44664 просмотра
Рекордные налоги, отрицательная рентабельность и давление на бизнес: украинская авиаотрасль работает на пределе возможностей18 июня, 10:26 • 58164 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Джей Ди Вэнс
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Иран
Европа
Соединённые Штаты
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию08:34 • 13931 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 36914 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 46436 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 48259 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 55147 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
СВИФТ
MIM-104 Patriot

Лидеры ЕС готовятся к столкновению по поводу следующего семилетнего бюджета блока - Reuters

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Чистые доноры и бенефициары раскритиковали первоначальное предложение бюджета ЕС. Германия требует сокращения расходов, а Испания считает бюджет недостаточным.

Лидеры ЕС готовятся к столкновению по поводу следующего семилетнего бюджета блока - Reuters

Лидеров Европейского Союза в пятницу ожидало столкновение по бюджету блока после того, как чистые доноры и бенефициары раскритиковали первоначальное предложение о том, за что ЕС должен платить с 2028 по 2034 год – и откуда должны поступать эти средства, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Бюджет ЕС – это то, как блок из 27 стран-членов финансирует все свои политики – от поддержки фермеров и разработки новых технологий до программ обмена студентами и выравнивания уровня жизни в государствах-членах.

Согласно предложению Европейской комиссии, бюджет на 2028-2034 годы должен составить 2 триллиона евро (2,3 триллиона долларов США).

Более богатые страны ЕС платят в бюджет больше, чем получают из него, тогда как более бедные получают больше, чем платят. Каждые семь лет эти две группы яростно борются за достижение единогласного соглашения, необходимого для принятия бюджета.

Первое компромиссное предложение, подготовленное на прошлой неделе кипрским председательством в ЕС, сократило предложение Еврокомиссии на 2%, что было недостаточно для одних и слишком много для других.

Вступая в пятничные переговоры, канцлер Германии Фридрих Мерц, чья страна является крупнейшим чистым донором, заявил, что предложение "слишком завышено".

"Цифры нужно уменьшить", – сказал Мерц журналистам.

Кипрское предложение также предусматривает больше средств в бюджете для фермеров и политики сплочения за счет таких отраслей, как исследования и инновации, что раздражает страны, которые пытаются конкурировать с промышленностью США и Китая.

Нидерланды, еще один чистый донор бюджета, возразили против компромиссного плана, поскольку он слишком сосредоточен на сферах, которые считаются традиционными расходами, а не на решении новых вызовов, таких как оборона и модернизация.

"Мы все хотим Европы, которая является более безопасной и конкурентоспособной, и нам нужен бюджет, который этому соответствует", – сказал премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, прибыв на саммит ЕС. "Мы не можем сделать это с бюджетом 1990-х годов", – добавил он.

Испания, которая является небольшим, но все же чистым бенефициаром, заявила, что бюджет слишком мал, и что расходы на фермеров и "сплочение" следует увеличить из-за инфляции.

"Предложение... еще более неадекватно, чем то, которое первоначально предложила Европейская комиссия, и поэтому мы, безусловно, совершенно с ним не согласны", – сказал премьер-министр Педро Санчес.

Юридически, правительства ЕС должны согласовать бюджет до конца 2027 года.

Но из-за выборов во Франции, Италии, Польше, Испании, Греции, Эстонии, Финляндии и Словакии в следующем году, соглашение должно быть заключено до конца этого года, чтобы не стать заложником предвыборной кампании.

Чтобы помочь уменьшить национальные взносы чистых доноров, сохраняя при этом амбиции по расходам чистых бенефициаров, лидеры ЕС должны договориться о новых источниках доходов, которые не поступали бы непосредственно из национальной казны.

"Мы можем тратить только столько денег, сколько у нас есть, – сказал Мерц. - Сегодня на заседании Европейского Совета я повторю свою просьбу не позволять Европейскому Союзу брать на себя дальнейшие долги".

Среди предложенных вариантов, которые некоторые страны отклонили, а другие поддержали, есть доля средств, которые правительства ЕС получают от продажи разрешений на выбросы CO2 компаниям, и доля налога на товары, импортируемые в ЕС, которые были произведены в странах, где климатическая политика слабее, чем в ЕС.

Другие варианты включают налог на несобранные электронные отходы, долю акцизного сбора на табак и ежегодный единовременный взнос от крупных фирм, работающих и продающих товары в ЕС.

Дальнейшие предложения включают налог на сверхбогатство, на цифровые услуги, азартные игры онлайн и прирост капитала от криптоактивов.

Хотя лидеры вряд ли будут принимать решение в пятницу по конкретным новым потокам доходов, они укажут свои предпочтения, чтобы позволить будущему председательству в ЕС Ирландии подготовить новое компромиссное предложение на октябрь, указывает издание.

Кипрское председательство планирует вынести параметры нового бюджета ЕС на июньский саммит24.04.26, 19:47 • 4092 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Законы
Санкции
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
«Коалиция желающих»
Педро Санчес
Европейская комиссия
Европейский совет
Reuters
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Финляндия
Ирландия
Франция
Греция
Италия
Испания
Германия
Нидерланды
Словакия
Китай
Соединённые Штаты
Эстония
Польша