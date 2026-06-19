Лидеры ЕС готовятся к столкновению по поводу следующего семилетнего бюджета блока - Reuters

Лидеров Европейского Союза в пятницу ожидало столкновение по бюджету блока после того, как чистые доноры и бенефициары раскритиковали первоначальное предложение о том, за что ЕС должен платить с 2028 по 2034 год – и откуда должны поступать эти средства, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Бюджет ЕС – это то, как блок из 27 стран-членов финансирует все свои политики – от поддержки фермеров и разработки новых технологий до программ обмена студентами и выравнивания уровня жизни в государствах-членах.

Согласно предложению Европейской комиссии, бюджет на 2028-2034 годы должен составить 2 триллиона евро (2,3 триллиона долларов США).

Более богатые страны ЕС платят в бюджет больше, чем получают из него, тогда как более бедные получают больше, чем платят. Каждые семь лет эти две группы яростно борются за достижение единогласного соглашения, необходимого для принятия бюджета.

Первое компромиссное предложение, подготовленное на прошлой неделе кипрским председательством в ЕС, сократило предложение Еврокомиссии на 2%, что было недостаточно для одних и слишком много для других.

Вступая в пятничные переговоры, канцлер Германии Фридрих Мерц, чья страна является крупнейшим чистым донором, заявил, что предложение "слишком завышено".

"Цифры нужно уменьшить", – сказал Мерц журналистам.

Кипрское предложение также предусматривает больше средств в бюджете для фермеров и политики сплочения за счет таких отраслей, как исследования и инновации, что раздражает страны, которые пытаются конкурировать с промышленностью США и Китая.

Нидерланды, еще один чистый донор бюджета, возразили против компромиссного плана, поскольку он слишком сосредоточен на сферах, которые считаются традиционными расходами, а не на решении новых вызовов, таких как оборона и модернизация.

"Мы все хотим Европы, которая является более безопасной и конкурентоспособной, и нам нужен бюджет, который этому соответствует", – сказал премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, прибыв на саммит ЕС. "Мы не можем сделать это с бюджетом 1990-х годов", – добавил он.

Испания, которая является небольшим, но все же чистым бенефициаром, заявила, что бюджет слишком мал, и что расходы на фермеров и "сплочение" следует увеличить из-за инфляции.

"Предложение... еще более неадекватно, чем то, которое первоначально предложила Европейская комиссия, и поэтому мы, безусловно, совершенно с ним не согласны", – сказал премьер-министр Педро Санчес.

Юридически, правительства ЕС должны согласовать бюджет до конца 2027 года.

Но из-за выборов во Франции, Италии, Польше, Испании, Греции, Эстонии, Финляндии и Словакии в следующем году, соглашение должно быть заключено до конца этого года, чтобы не стать заложником предвыборной кампании.

Чтобы помочь уменьшить национальные взносы чистых доноров, сохраняя при этом амбиции по расходам чистых бенефициаров, лидеры ЕС должны договориться о новых источниках доходов, которые не поступали бы непосредственно из национальной казны.

"Мы можем тратить только столько денег, сколько у нас есть, – сказал Мерц. - Сегодня на заседании Европейского Совета я повторю свою просьбу не позволять Европейскому Союзу брать на себя дальнейшие долги".

Среди предложенных вариантов, которые некоторые страны отклонили, а другие поддержали, есть доля средств, которые правительства ЕС получают от продажи разрешений на выбросы CO2 компаниям, и доля налога на товары, импортируемые в ЕС, которые были произведены в странах, где климатическая политика слабее, чем в ЕС.

Другие варианты включают налог на несобранные электронные отходы, долю акцизного сбора на табак и ежегодный единовременный взнос от крупных фирм, работающих и продающих товары в ЕС.

Дальнейшие предложения включают налог на сверхбогатство, на цифровые услуги, азартные игры онлайн и прирост капитала от криптоактивов.

Хотя лидеры вряд ли будут принимать решение в пятницу по конкретным новым потокам доходов, они укажут свои предпочтения, чтобы позволить будущему председательству в ЕС Ирландии подготовить новое компромиссное предложение на октябрь, указывает издание.

Кипрское председательство планирует вынести параметры нового бюджета ЕС на июньский саммит