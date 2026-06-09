Что празднуют 9 июня в Украине и мире

9 июня сочетает в себе серьезные профессиональные праздники, экологические инициативы и веселые даты, связанные с поп-культурой, в то время как в церковном календаре продолжается период поста — пишет УНН.

Международный день архивов (International Archives Day)

Профессиональный праздник, учрежденный Международным советом архивов (ICA) в 2007 году. Этот день призван подчеркнуть важность архивов для сохранения исторической памяти человечества, защиты документального наследия и обеспечения свободного доступа к информации.

Всемирный день аккредитации (World Accreditation Day)

Глобальная инициатива, совместно учрежденная Международным форумом по аккредитации (IAF) и Международной кооперацией по аккредитации лабораторий (ILAC). Праздник привлекает внимание к важности стандартов качества и безопасности в различных сферах экономики и производства.

День Кораллового треугольника (Coral Triangle Day)

Экологический праздник, посвященный сохранению уникального морского региона в западной части Тихого океана, который называют "морской Амазонкой". Мероприятие направлено на борьбу с загрязнением океанов пластиком и защиту биоразнообразия.

День рождения Дональда Дака (Donald Duck Day)

Именно 9 июня 1934 года на экраны вышел короткометражный мультфильм "Маленькая умная курочка" (The Wise Little Hen), где впервые появился забавный и немного вспыльчивый селезень в матросском костюме, который впоследствии стал одним из самых известных персонажей Disney.

Международный день кельтского искусства (International Day of Celtic Art)

Праздник для ценителей загадочных кельтских узоров, узлов, спиралей и крестов. Дата выбрана в честь святого Колумбы (одного из главных покровителей Ирландии), который умер 9 июня 597 года.

День друзей (в некоторых странах)

Хотя Международный день лучших друзей отмечается 8 июня, во многих европейских странах и США празднования плавно перетекают и на 9 число, давая еще один повод для теплых встреч.

Продолжение Петрова поста (Петровки)

Продолжается второй день летнего поста, который начался накануне, 8 июня. Согласно уставу, во вторник верующим, соблюдающим пост, разрешается употреблять пищу с растительным маслом, а также рыбу.

День памяти святителя Кирилла, архиепископа Александрийского

По новому календарю в этот день чествуют выдающегося богослова и писателя V века, который активно боролся за чистоту христианского учения и принимал участие в Третьем Вселенском соборе.