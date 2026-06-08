Никакого алюминия для российской военной машины: Украина призвала усилить ограничения на экспорт глинозема

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что европейское производство и цепочки поставок не должны прямо или косвенно способствовать поддержке российской военной машины, и призвал усилить контроль за экспортом глинозема, чтобы исключить его попадание в россию. Об этом Сибига написал в Х, передает УНН.

Никакого алюминия для российской военной машины. Недавние расследования в отношении экспорта глинозема вызывают серьезную обеспокоенность из-за возможного попадания произведенных в Европе материалов в цепочки поставок, связанных с российским военно-промышленным комплексом — заявил Сибига.

Он отметил, что алюминий является критически важным компонентом для производства российских ракет, беспилотников, военных самолетов и других видов вооружения, которые ежедневно используются против Украины и ее народа.

Мы приветствуем решение ирландских властей начать официальное расследование и ожидаем, что оно будет проведено оперативно, независимо и прозрачно. Европейское производство и цепочки поставок не должны прямо или косвенно способствовать поддержке российской военной машины. Вместо этого россия должна быть лишена доступа к любым критически важным ресурсам и материалам. Предыдущие ограничения ЕС в отношении целлюлозы и хрома уже продемонстрировали свою эффективность. Теперь настало время применить такой же подход и к глинозему — добавил Сибига.

Министр подчеркнул, что Украина продолжит работать с Ирландией, институтами ЕС и международными партнерами для усиления санкционного давления на москву и устранения пробелов, которые позволяют российской оборонной промышленности продолжать свою деятельность.

Напомним

В Ирландии работает завод Aughinish Alumina, принадлежащий российской компании "Русал" и легально экспортирующий глинозем в страну-агрессор.