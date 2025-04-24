Китай відмовився від літаків Boeing через мита США - Bloomberg

Авіабудівельна компанія Boeing терміново шукає "альтернативних" покупців для літаків, що постачаються до Китаю і від купівлі яких Пекін відмовляється через торговельну війну зі США. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє УНН.

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Зазначається, що Китай припинив приймати замовлені раніше у Boeing літаки на тлі високих імпортних мит, запроваджених проти країни президентом США Дональдом Трампом.

Ми ведемо тісне спілкування з нашими китайськими клієнтами і активно оцінюємо можливості перепродажу уже виготовлених літаків, а також тих, що перебувають у процесі збирання. Це викликало сумніви стосовно долі близько 50 літаків, які мали бути відправлені до Китаю цього року - розповів виконавчий директор Boeing Келлі Ортберг.

Він пояснив, що компанія прагне "зменшити наслідки" в контексті поставок своїх реактивних літаків і "відновлити прибутки".

"Ми тісно спілкуємося з нашими клієнтами в Китаї та активно оцінюємо варіанти ремаркетингу вже побудованих або готових літаків", - додав виконавчий директор Boeing.

Контекст

За інформацією The Wall Street Journal, Білий дім розглядає можливість зниження мит для Китаю, щоб зменшити ескалацію торгової війни. У деяких випадках імпортні мита можуть бути скорочені більш ніж наполовину. При цьому президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо цього.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що тарифні та торгові війни підривають законні права та інтереси всіх країн, завдають шкоди багатосторонній торговій системі та впливають на світовий економічний порядок. Він зробив цю заяву під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Трамп погрожує Китаю збільшенням мита до 245% - Білий дім