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The Guardian

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Трамп погрожує Китаю збільшенням мита до 245% - Білий дім

Київ • УНН

 • 4108 перегляди

Адміністрація Трампа погрожує підвищити мита на китайський імпорт до 245% через торговельний дефіцит. Це стало наслідком відповідних заходів Китаю та прагнення США захистити свою нацбезпеку.

Трамп погрожує Китаю збільшенням мита до 245% - Білий дім

В адміністрації президента США Дональда Трампа погрожують підняти мита щодо Китаю до 245%. Про це повідомила пресслужба Білого дому, передає УНН.

Деталі

Після повернення у Білий дім Дональд Трамп ініціював торгівельну політику "Америка понад усе". Він запровадив 10%-е мито для всіх країн та індивідуальні відповідні вищі мита для тих країн, з якими США мають найбільший торгівельний дефіцит. Це робилось для того, щоб зрівняти шанси та захистити національну безпеку Америки, ідеться в заяві Білого дому.

Там додали, що понад 75 країн уже звернулися до Вашингтона з пропозицією обговорити нові торговельні угоди. Далі відбулося призупинення запровадження мит для низки країн, за винятком Китаю, який вжив заходів у відповідь.

У результаті дій у відповідь Китаю тепер загрожує мито на імпорт до США обсягом до 245%

- повідомили у Білому домі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити мита на критично важливі природні мінерали. Це може призвести до нової фази загострення стосунків з Китаєм.

Євген Устименко

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Білий дім
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