Трамп угрожает Китаю увеличением пошлин до 245% - Белый дом

В администрации президента США Дональда Трампа угрожают поднять пошлины в отношении Китая до 245%. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН.

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп инициировал торговую политику "Америка превыше всего". Он ввел 10%-ю пошлину для всех стран и индивидуальные соответствующие более высокие пошлины для тех стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит. Это делалось для того, чтобы уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки, говорится в заявлении Белого дома.

Там добавили, что более 75 стран уже обратились в Вашингтон с предложением обсудить новые торговые соглашения. Далее последовала приостановка введения пошлин для ряда стран, за исключением Китая, который принял ответные меры.



В результате ответных действий Китая теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%