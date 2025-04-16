Трамп угрожает Китаю увеличением пошлин до 245% - Белый дом
Киев • УНН
Администрация Трампа угрожает повысить пошлины на китайский импорт до 245% из-за торгового дефицита. Это стало следствием ответных мер Китая и стремления США защитить свою нацбезопасность.
В администрации президента США Дональда Трампа угрожают поднять пошлины в отношении Китая до 245%. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает УНН.
Детали
После возвращения в Белый дом Дональд Трамп инициировал торговую политику "Америка превыше всего". Он ввел 10%-ю пошлину для всех стран и индивидуальные соответствующие более высокие пошлины для тех стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит. Это делалось для того, чтобы уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки, говорится в заявлении Белого дома.
Там добавили, что более 75 стран уже обратились в Вашингтон с предложением обсудить новые торговые соглашения. Далее последовала приостановка введения пошлин для ряда стран, за исключением Китая, который принял ответные меры.
В результате ответных действий Китая теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%
Напомним
Президент США Дональд Трамп угрожает ввести пошлины на критически важные природные минералы. Это может привести к новой фазе обострения отношений с Китаем.