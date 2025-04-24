Китай отказался от самолетов Boeing из-за пошлин США - Bloomberg

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили
23 апреля, 17:58 • 16675 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 47468 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 69133 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 47227 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 78409 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 42436 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 36898 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 32520 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 35395 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

23 апреля, 07:58 • 44617 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
0.8м/с
53%
747 мм
Популярные новости

В Генштабе подтвердили, что ВСУ поразили завод по производству БПЛА в Татарстане в 1000 км от Украины

23 апреля, 16:55 • 5936 просмотра

В кремле в очередной раз назвали свои условия для "мгновенного" прекращения войны

23 апреля, 18:56 • 7626 просмотра

Взрыв автомобиля в Киеве: мужчина сбросил гранату из окна из-за шума от соседей

23 апреля, 19:02 • 5804 просмотра

Враг нанес масштабный удар по Киеву

22:34 • 9446 просмотра

Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага

22:52 • 6376 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 69133 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 51744 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 78409 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 65723 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 81390 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Ермак

Андрей Сибига

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Лондон

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 18617 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 27142 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 39426 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 38657 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 68466 просмотра
Актуальное

Facebook

Тесла Модель Y

Шахед-136

Твиттер

Хранитель

Китай отказался от самолетов Boeing из-за пошлин США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Китай отказывается от самолетов Boeing из-за торговой войны с США. Компания активно ищет альтернативных покупателей, чтобы уменьшить убытки и восстановить прибыли.

Китай отказался от самолетов Boeing из-за пошлин США - Bloomberg

Авиастроительная компания Boeing срочно ищет "альтернативных" покупателей для самолетов, поставляемых в Китай и от покупки которых Пекин отказывается из-за торговой войны с США. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Китай прекратил принимать заказанные ранее у Boeing самолеты на фоне высоких импортных пошлин, введенных против страны президентом США Дональдом Трампом. 

Мы ведем тесное общение с нашими китайскими клиентами и активно оцениваем возможности перепродажи уже изготовленных самолетов, а также находящихся в процессе сборки. Это вызвало сомнения относительно судьбы около 50 самолетов, которые должны были быть отправлены в Китай в этом году

- рассказал исполнительный директор Boeing Келли Ортберг.

Он пояснил, что компания стремится "уменьшить последствия" в контексте поставок своих реактивных самолетов и "восстановить прибыли".

"Мы тесно общаемся с нашими клиентами в Китае и активно оцениваем варианты ремаркетинга уже построенных или готовых самолетов", - добавил исполнительный директор Boeing.

Контекст

По информации The Wall Street Journal, Белый дом рассматривает возможность снижения пошлин для Китая, чтобы уменьшить эскалацию торговой войны. В некоторых случаях импортные пошлины могут быть сокращены более чем наполовину. При этом президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по этому поводу.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что тарифные и торговые войны подрывают законные права и интересы всех стран, наносят ущерб многосторонней торговой системе и влияют на мировой экономический порядок. Он сделал это заявление во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Трамп угрожает Китаю увеличением пошлин до 245% - Белый дом16.04.25, 11:32 • 5904 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Боинг
Дональд Трамп
Китай
Соединенные Штаты
Brent
$66.32
Bitcoin
$93,506.40
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,367.00
Ethereum
$1,794.03