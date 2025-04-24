Китай отказался от самолетов Boeing из-за пошлин США - Bloomberg

Авиастроительная компания Boeing срочно ищет "альтернативных" покупателей для самолетов, поставляемых в Китай и от покупки которых Пекин отказывается из-за торговой войны с США. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Китай прекратил принимать заказанные ранее у Boeing самолеты на фоне высоких импортных пошлин, введенных против страны президентом США Дональдом Трампом.

Мы ведем тесное общение с нашими китайскими клиентами и активно оцениваем возможности перепродажи уже изготовленных самолетов, а также находящихся в процессе сборки. Это вызвало сомнения относительно судьбы около 50 самолетов, которые должны были быть отправлены в Китай в этом году - рассказал исполнительный директор Boeing Келли Ортберг.

Он пояснил, что компания стремится "уменьшить последствия" в контексте поставок своих реактивных самолетов и "восстановить прибыли".

"Мы тесно общаемся с нашими клиентами в Китае и активно оцениваем варианты ремаркетинга уже построенных или готовых самолетов", - добавил исполнительный директор Boeing.

Контекст

По информации The Wall Street Journal, Белый дом рассматривает возможность снижения пошлин для Китая, чтобы уменьшить эскалацию торговой войны. В некоторых случаях импортные пошлины могут быть сокращены более чем наполовину. При этом президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по этому поводу.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что тарифные и торговые войны подрывают законные права и интересы всех стран, наносят ущерб многосторонней торговой системе и влияют на мировой экономический порядок. Он сделал это заявление во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Трамп угрожает Китаю увеличением пошлин до 245% - Белый дом