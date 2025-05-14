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Саудівська Аравія пообіцяла США сотні мільярдів інвестицій під час візиту Трампа

Київ • УНН

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Саудівська Аравія пообіцяла США інвестиції в оборонну сферу та технології на сотні мільярдів доларів. Трамп привітав інвестиції та заявив, що це створить мільйони робочих місць.

Саудівська Аравія пообіцяла США сотні мільярдів інвестицій під час візиту Трампа

Саудівська Аравія пообіцяла Сполученим Штатам інвестувати сотні мільярдів доларів у сферу оборони та технологій. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

За інформацією, Трамп привітав обіцянку спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана виділити 600 мільярдів доларів інвестицій і пожартував, що сума має становити 1 трильйон доларів.

Сьогодні тут присутні найбільші світові лідери бізнесу, і вони отримають купу чеків

- сказав Трамп принцу.

"У Сполучених Штатах ідеться, ймовірно, про два мільйони робочих місць", - заявив Трамп.

Як повідомляє ЗМІ, Білий дім заявив, що Саудівська Аравія закупить зброї на суму близько 142 мільярдів доларів, підкресливши, що це найбільша в історії угода з постачання зброї.

Білий дім заявив, що саудівська компанія DataVolt інвестує 20 мільярдів доларів у сайти, пов'язані зі штучним інтелектом у Сполучених Штатах, тоді як технологічні компанії, включно з Google, інвестуватимуть в обидві країни. Повідомляється, що це хороша новина для Саудівської Аравії, яка зіткнулася з обмеженнями на передові технології США.

Прийом Трампом саудівцями контрастує з більш нерішучим первісним підходом колишнього президента Джо Байдена. Йдеться про те, як колишній президент США заприсягся покарати наслідного принца після того, як американська розвідка виявила, що він наказав вбити саудівського журналіста-дисидента Джамаля Хашоггі у 2018 році.

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Після жахливого вбивства Хашоггі наслідний принц активно працював над зміною іміджу Саудівської Аравії: від пом'якшення обмежень для жінок до диверсифікації економіки від нафти до нових сфер, таких як штучний інтелект.

"Саудівська Аравія довела, що критики цілковито неправі", - заявив Трамп на інвестиційному форумі.

Трамп додав: "Перетворення, що відбулися під керівництвом короля Салмана і наслідного принца Мухаммеда, воістину надзвичайні".

"Я ніколи раніше не бачив нічого подібного", - зазначив Трамп.

Під час свого візиту Трамп виконав ключове прохання саудівського наслідного принца Мухаммеда бін Салмана — оголосив про скасування американських санкцій проти Сирії. Це рішення розкритикували в Ізраїлі, через те, що Вашингтон у такий спосіб пішов на розрив із позицією союзника.

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Також Трамп назвав своєю "мрією" нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем, однак Ер-Ріяд наполягає: без створення палестинської держави цього не буде.

Нагадаємо

Раніше Білий дім повідомляв, що президент США Дональд Трамп відвідав Саудівську Аравію. Це була його перша міжнародна поїздка за другий термін президентства.  Також відзначили пишність та урочистість прийому: вулиці Ер-Ріяда по дорозі з аеропорту до центру міста були прикрашені американськими та саудівськими прапорами на відзначення офіційного державного візиту.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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Ізраїль
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