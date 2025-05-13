Трамп прибув до Саудівської Аравії з першим великим візитом

Президент США Дональд Трамп прибув до Ер-Ріяда в Саудівській Аравії, розпочавши свою першу велику міжнародну поїздку за свій другий термін. Відповідне відео поширили у пов'язаному з Білим домом акаунті у X, пише УНН.

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Air Force One приземлився о 9:49 ранку, повідомило CNN.

Королівська пурпурна килимова доріжка, як вказує видання, була розстелена для офіційного привітання у королівському терміналі. Трампа мав зустріти наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман, і лідери мали провести кавову церемонію в аеропорту, перш ніж президент США вирушить до свого готелю.

Пишність та урочистість офіційного державного візиту, як повідомляється, уже є: вулиці Ер-Ріяда по дорозі з аеропорту до центру міста прикрашені американськими та саудівськими прапорами на відзначення офіційного державного візиту. А військові літаки Саудівської Аравії F-15 супроводжували Air Force One під час підльоту, згідно з повідомленням у соціальних мережах заступника начальника штабу Трампа Дена Скавіно та повідомленнями пулу журналістів, які подорожують із президентом США.

Пізніше у вівторок Трамп відвідає більш офіційну церемонію прибуття зі спадкоємцем, представлення делегацій, обід з генеральними директорами, двосторонні зустрічі та підписання угоди королівським двором.

Очікується, що він виступить із промовою на американо-саудівському інвестиційному форумі, а потім відвідає Ед-Дір'ію та Ат-Тураїф, які є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перед вечерею зі спадкоємцем.

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