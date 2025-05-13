Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым крупным визитом

Президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, начав свою первую крупную международную поездку за свой второй срок. Соответствующее видео распространили в связанном с Белым домом аккаунте в X, пишет УНН.

Детали

Air Force One приземлился в 9:49 утра, сообщило CNN.

Королевская пурпурная ковровая дорожка, как указывает издание, была расстелена для официального приветствия в королевском терминале. Трампа должен был встретить наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, и лидеры должны были провести кофейную церемонию в аэропорту, прежде чем президент США отправится в свой отель.

Великолепие и торжественность официального государственного визита, как сообщается, уже есть: улицы Эр-Рияда по дороге из аэропорта в центр города украшены американскими и саудовскими флагами в ознаменование официального государственного визита. А военные самолеты Саудовской Аравии F-15 сопровождали Air Force One во время подлета, согласно сообщению в социальных сетях заместителя начальника штаба Трампа Дена Скавино и сообщениям пула журналистов, путешествующих с президентом США.

Позже во вторник Трамп посетит более официальную церемонию прибытия с наследником, представление делегаций, обед с генеральными директорами, двусторонние встречи и подписание соглашения королевским двором.

Ожидается, что он выступит с речью на американо-саудовском инвестиционном форуме, а затем посетит Эд-Диръию и Ат-Тураъиф, которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, перед ужином с наследником.

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