Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым крупным визитом

$41.540.01
46.160.59
ukenru
Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть
05:20 • 21984 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

05:00 • 32664 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 43319 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 46426 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 51953 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

12 мая, 15:00 • 82024 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 14:27 • 83914 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
12 мая, 13:28 • 36269 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Эксклюзив
12 мая, 13:00 • 32600 просмотра

Количество случаев домашнего насилия в Украине уменьшилось в первом квартале 2025 года - прокуратура

Эксклюзив
12 мая, 12:34 • 28768 просмотра

После волны критики Фонд госимущества пообещал пересмотреть проект изъятия земли НААН

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
64%
748мм
Популярные новости

ISW: кремль милитаризирует оккупированные территории Украины, комплектуя местную власть ветеранами "сво"

13 мая, 00:27 • 13932 просмотра

"россия должна сделать это без промедления": страны группы Веймар+ обнародовали совместное заявление

13 мая, 01:22 • 16686 просмотра

В Мексике убита кандидат в мэры во время прямого эфира

02:10 • 23080 просмотра

путин не встретится с Зеленским в Стамбуле: российские чиновники против - ISW

02:42 • 19052 просмотра

россия увеличила количество ракетоносителей в Средиземном море - ВМС

03:13 • 16515 просмотра
публикации

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

05:20 • 21984 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

05:00 • 32664 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 82024 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 83914 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

12 мая, 08:13 • 103695 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кир Стармер

Реджеп Тайип Эрдоган

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Германия

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 37854 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 76281 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 51808 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 57295 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 137380 просмотра
Актуальное

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Боинг 747

Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым крупным визитом

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд, начав свой первый крупный международный визит. Улицы города украсили флагами США и Саудовской Аравии.

Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым крупным визитом

Президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, начав свою первую крупную международную поездку за свой второй срок. Соответствующее видео распространили в связанном с Белым домом аккаунте в X, пишет УНН.

Детали

Air Force One приземлился в 9:49 утра, сообщило CNN.

Королевская пурпурная ковровая дорожка, как указывает издание, была расстелена для официального приветствия в королевском терминале. Трампа должен был встретить наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, и лидеры должны были провести кофейную церемонию в аэропорту, прежде чем президент США отправится в свой отель.

Великолепие и торжественность официального государственного визита, как сообщается, уже есть: улицы Эр-Рияда по дороге из аэропорта в центр города украшены американскими и саудовскими флагами в ознаменование официального государственного визита. А военные самолеты Саудовской Аравии F-15 сопровождали Air Force One во время подлета, согласно сообщению в социальных сетях заместителя начальника штаба Трампа Дена Скавино и сообщениям пула журналистов, путешествующих с президентом США.

Позже во вторник Трамп посетит более официальную церемонию прибытия с наследником, представление делегаций, обед с генеральными директорами, двусторонние встречи и подписание соглашения королевским двором.

Ожидается, что он выступит с речью на американо-саудовском инвестиционном форуме, а затем посетит Эд-Диръию и Ат-Тураъиф, которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, перед ужином с наследником.

Трамп "думает о поездке в Стамбул" на встречу Украина-россия12.05.25, 17:49 • 2782 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Самолет президента США
Мохаммед бин Салман
Эр-Рияд
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Brent
$64.92
Bitcoin
$102,550.40
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.39
Золото
$3,266.90
Ethereum
$2,453.50