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У Саудівській Аравії відкрили мобільний McDonald’s напередодні візиту Трампа

Київ • УНН

 • 932 перегляди

До візиту Дональда Трампа в Ер-Ріяд, Саудівська Аравія підготувала незвичайний сюрприз – мобільну точку McDonald’s біля Королівського суду. Це зроблено для супроводу візиту.

У Саудівській Аравії відкрили мобільний McDonald’s напередодні візиту Трампа

Саудівська Аравія підготувала незвичну "гостинність" до візиту президента США Дональда Трампа — біля Королівського суду в Ер-Ріяді відкрили мобільну точку McDonald’s. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що Саудівська Аравія відкрила пересувний McDonald's біля Королівського суду напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд.

У рамках свого прийому президента США саудівські чиновники організували повнофункціональну мобільну точку McDonald's біля Королівського двору Саудівської Аравії, щоб супроводжувати Трампа під час його державного візиту.

Нагадаємо 

Раніше Білий дім повідомляв, що президент США Дональд Трамп прибув до Ер-Ріяда в Саудівській Аравії, розпочавши свою першу велику міжнародну поїздку за свій другий термін. Зокрема, відзначалася пишність та урочистість прийому: вулиці Ер-Ріяда по дорозі з аеропорту до центру міста були прикрашені американськими та саудівськими прапорами на відзначення офіційного державного візиту.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
The Daily Telegraph
Білий дім
Ер-Ріяд
Дональд Трамп
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