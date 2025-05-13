В Саудовской Аравии открыли мобильный McDonald’s в преддверии визита Трампа

Саудовская Аравия подготовила необычное "гостеприимство" к визиту президента США Дональда Трампа — возле Королевского суда в Эр-Рияде открыли мобильную точку McDonald’s. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Саудовская Аравия открыла передвижной McDonald's возле Королевского суда в преддверии визита Трампа в Эр-Рияд.

В рамках своего приема президента США саудовские чиновники организовали полнофункциональную мобильную точку McDonald's возле Королевского двора Саудовской Аравии, чтобы сопровождать Трампа во время его государственного визита.

Напомним

Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, начав свою первую крупную международную поездку за свой второй срок. В частности, отмечалось великолепие и торжественность приема: улицы Эр-Рияда по дороге из аэропорта в центр города были украшены американскими и саудовскими флагами в ознаменование официального государственного визита.