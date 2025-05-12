Трампа критикують за дорогий Boeing 747-8 від Катару: конгресмен-демократ вимагає розслідування

Трамп у неділю виступив на захист своїх планів отримати розкішний Boeing від Катару, незважаючи на суворі правила щодо подарунків президентам США. Член Палати представників Річі Торрес висміяв угоду як "шахрайство", стверджуючи, що вона порушує статтю Конституції США.

Передає УНН із посиланням на Fox News та Іnfobae.

Президент США Дональд Трамп прийме розкішний гігантський літак Boeing 747-8 як подарунок від правлячої родини Катару під час своєї поїздки на Близький Схід наступного тижня. Можлива передача літака наразі обговорюється між Міністерством оборони Катару та Міністерством оборони США, про що підтвердив Алі Аль-Ансарі, прес-аташе Катару у Вашингтоні.

Втім це рішення піддається критиці, причому з різних сторін політичного спектру. Серед нових прикладів - заява член Палати представників Річі Торрес, демократу від штату Нью-Йорк. Він закликав до проведення етичного розслідування планів президента Дональда Трампа прийняти літак від Катару в якості подарунка.

Трамп боровся з парасолькою на трапі літака Air Force One

Він наголосив, що подібна угода порушує статтю про винагороду Конституції США, яка "прямо забороняє будь-якій особі, яка обіймає державну посаду, приймати "будь-який подарунок, винагороду, посаду чи титул будь-якого роду від будь-якого короля, принца чи іноземної держави".

Я пишу, щоб висловити занепокоєння з приводу повідомлень про те, що президент Дональд Трамп готовий прийняти розкішний літак — Boeing 747-8 — від уряду Катару. Літак, настільки розкішний, що його описують як "палац у небі", буде надано президенту Трампу для офіційного використання як Air Force One, а потім для приватного використання..