Трампа критикують за дорогий Boeing 747-8 від Катару: конгресмен-демократ вимагає розслідування
Київ • УНН
Дональд Трамп планує прийняти розкішний Boeing 747-8 від правлячої родини Катару. Річі Торрес назвав це «аферою з польотами» та закликав до етичного розслідування.
Трамп у неділю виступив на захист своїх планів отримати розкішний Boeing від Катару, незважаючи на суворі правила щодо подарунків президентам США. Член Палати представників Річі Торрес висміяв угоду як "шахрайство", стверджуючи, що вона порушує статтю Конституції США.
Передає УНН із посиланням на Fox News та Іnfobae.
Деталі
Президент США Дональд Трамп прийме розкішний гігантський літак Boeing 747-8 як подарунок від правлячої родини Катару під час своєї поїздки на Близький Схід наступного тижня. Можлива передача літака наразі обговорюється між Міністерством оборони Катару та Міністерством оборони США, про що підтвердив Алі Аль-Ансарі, прес-аташе Катару у Вашингтоні.
Втім це рішення піддається критиці, причому з різних сторін політичного спектру. Серед нових прикладів - заява член Палати представників Річі Торрес, демократу від штату Нью-Йорк. Він закликав до проведення етичного розслідування планів президента Дональда Трампа прийняти літак від Катару в якості подарунка.
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Він наголосив, що подібна угода порушує статтю про винагороду Конституції США, яка "прямо забороняє будь-якій особі, яка обіймає державну посаду, приймати "будь-який подарунок, винагороду, посаду чи титул будь-якого роду від будь-якого короля, принца чи іноземної держави".
Я пишу, щоб висловити занепокоєння з приводу повідомлень про те, що президент Дональд Трамп готовий прийняти розкішний літак — Boeing 747-8 — від уряду Катару. Літак, настільки розкішний, що його описують як "палац у небі", буде надано президенту Трампу для офіційного використання як Air Force One, а потім для приватного використання..
"Ця "афера з польотами" — лише останній розділ у безпрецедентній в історії Америки безпрецедентній історії президентської спекуляції" - додав Торрес.
Відповідь Трампа
Трамп описав угоду власними словами в соціальних мережах у дописі в неділю ввечері.
Тож той факт, що Міністерство оборони отримує БЕЗКОШТОВНО в подарунок літак 747, щоб тимчасово замінити 40-річний Air Force One в рамках дуже публічної та прозорої угоди, настільки турбує шахрайських демократів, що вони наполягають на тому, щоб ми заплатили ВЕЛИКУ СУМУ за літак
Нагадаємо
Сполучені Штати та Іран провели переговори щодо іранської ядерної програми напередодні візиту Дональда Трампа на Близький Схід.
Американські та китайські переговорники провели зустріч у Швейцарії, намагаючись знизити напругу у торговельній війні.