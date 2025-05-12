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Трампа критикуют за дорогой Boeing 747-8 от Катара: конгрессмен-демократ требует расследования

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Дональд Трамп планирует принять роскошный Boeing 747-8 от правящей семьи Катара. Ричи Торрес назвал это «аферой с полетами» и призвал к этическому расследованию.

Трампа критикуют за дорогой Boeing 747-8 от Катара: конгрессмен-демократ требует расследования

Трамп в воскресенье выступил в защиту своих планов получить роскошный Boeing от Катара, несмотря на строгие правила относительно подарков президентам США. Член Палаты представителей Ричи Торрес высмеял соглашение как "мошенничество",  утверждая, что оно нарушает статью Конституции США.

Передает УНН со ссылкой на Fox News и Infobae.

Детали

Президент США Дональд Трамп примет роскошный гигантский самолет Boeing 747-8 в качестве подарка от правящей семьи Катара во время своей поездки на Ближний Восток на следующей неделе. Возможная передача самолета в настоящее время обсуждается между Министерством обороны Катара и Министерством обороны США, о чем подтвердил Али Аль-Ансари, пресс-атташе Катара в Вашингтоне.

Впрочем это решение подвергается критике, причем с разных сторон политического спектра. Среди новых примеров - заявление член Палаты представителей Ричи Торрес, демократа от штата Нью-Йорк. Он призвал к проведению этического расследования планов президента Дональда Трампа принять самолет от Катара в качестве подарка.

Трамп боролся с зонтом на трапе самолета Air Force One13.04.25, 10:02 • 5249 просмотров

Он подчеркнул, что подобное соглашение нарушает статью о вознаграждении Конституции США, которая "прямо запрещает любому лицу, занимающему государственную должность, принимать "любой подарок, вознаграждение, должность или титул любого рода от любого короля, принца или иностранного государства".

Я пишу, чтобы выразить обеспокоенность по поводу сообщений о том, что президент Дональд Трамп готов принять роскошный самолет — Boeing 747-8 — от правительства Катара. Самолет, настолько роскошный, что его описывают как "дворец в небе", будет предоставлен президенту Трампу для официального использования в качестве Air Force One, а затем для частного использования..

- написал Торрес.

"Эта "афера с полетами" — лишь последняя глава в беспрецедентной в истории Америки беспрецедентной истории президентской спекуляции" - добавил Торрес.

Ответ Трампа

Трамп описал соглашение своими словами в социальных сетях в сообщении в воскресенье вечером.

Так что тот факт, что Министерство обороны получает БЕСПЛАТНО в подарок самолет 747, чтобы временно заменить 40-летний Air Force One в рамках очень публичной и прозрачной сделки, настолько беспокоит мошеннических демократов, что они настаивают на том, чтобы мы заплатили БОЛЬШУЮ СУММУ за самолет

- написал он.

Напомним

Соединенные Штаты и Иран провели переговоры по иранской ядерной программе в преддверии визита Дональда Трампа на Ближний Восток.

 Американские и китайские переговорщики провели встречу в Швейцарии, пытаясь снизить напряжение в торговой войне.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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