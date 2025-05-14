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Саудовская Аравия пообещала США сотни миллиардов инвестиций во время визита Трампа

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Саудовская Аравия пообещала США инвестиции в оборонную сферу и технологии на сотни миллиардов долларов. Трамп приветствовал инвестиции и заявил, что это создаст миллионы рабочих мест.

Саудовская Аравия пообещала США сотни миллиардов инвестиций во время визита Трампа

Саудовская Аравия пообещала Соединенным Штатам инвестировать сотни миллиардов долларов в сферу обороны и технологий. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

По информации, Трамп приветствовал обещание наследного принца Мухаммеда бин Салмана выделить 600 миллиардов долларов инвестиций и пошутил, что сумма должна составить 1 триллион долларов.

Сегодня здесь присутствуют крупнейшие мировые лидеры бизнеса, и они получат кучу чеков

- сказал Трамп принцу.

"В Соединенных Штатах речь идет, вероятно, о двух миллионах рабочих мест", - заявил Трамп.

Как сообщает СМИ, Белый дом заявил, что Саудовская Аравия закупит оружия на сумму около 142 миллиардов долларов, подчеркнув, что это крупнейшая в истории сделка по поставке оружия.

Белый дом заявил, что саудовская компания DataVolt инвестирует 20 миллиардов долларов в сайты, связанные с искусственным интеллектом в Соединенных Штатах, в то время как технологические компании, включая Google, будут инвестировать в обе страны. Сообщается, что это хорошая новость для Саудовской Аравии, которая столкнулась с ограничениями на передовые технологии США.

Прием Трампом саудовцами контрастирует с более нерешительным первоначальным подходом бывшего президента Джо Байдена. Речь идет о том, как бывший президент США поклялся наказать наследного принца после того, как американская разведка обнаружила, что он приказал убить саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги в 2018 году.

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После ужасного убийства Хашогги наследный принц активно работал над изменением имиджа Саудовской Аравии: от смягчения ограничений для женщин до диверсификации экономики от нефти к новым сферам, таким как искусственный интеллект.

"Саудовская Аравия доказала, что критики совершенно неправы", - заявил Трамп на инвестиционном форуме.

Трамп добавил: "Преобразования, произошедшие под руководством короля Салмана и наследного принца Мухаммеда, поистине необычайны".

"Я никогда раньше не видел ничего подобного", - отметил Трамп.

Во время своего визита Трамп выполнил ключевую просьбу саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана — объявил об отмене американских санкций против Сирии. Это решение раскритиковали в Израиле, из-за того, что Вашингтон таким образом пошел на разрыв с позицией союзника.

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Также Трамп назвал своей "мечтой" нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, однако Эр-Рияд настаивает: без создания палестинского государства этого не будет.

Напомним

Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию. Это была его первая международная поездка за второй срок президентства.  Также отметили пышность и торжественность приема: улицы Эр-Рияда по дороге из аэропорта до центра города были украшены американскими и саудовскими флагами в ознаменование официального государственного визита.

Алина Волянская

Алина Волянская

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