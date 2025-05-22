Пентагон официально принял элитный Boeing 747 от Катара для модернизации под самолет Трампа
Киев • УНН
США официально получили Boeing 747 от Катара, который будет переделан для президента Трампа. Военно-воздушные силы США будут отвечать за модернизацию самолета.
Пентагон официально принял люксовый самолет Boeing 747 от Катара, который президент США Дональд Трамп будет использовать после модернизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По словам представителя американского оборонного ведомства Шона Парнелла, администрация Трампа приняла Boeing 747 от Катара "в соответствии со всеми федеральными положениями и постановлениями".
Министерство обороны приложит усилия, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и функциональные требования к самолету, который используется для перевозки президента Соединенных Штатов
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Издание указывает, что официально самолет перешел в ведение Военно-воздушных сил США, которые будут отвечать за его модернизацию в соответствии с требованиями, которые предъявляются к президентским бортам.
"Для этого может понадобиться полный разбор Boeing 747, чтобы установить необходимое оборудование – и в результате стоимость модернизации превысит стоимость самого самолета", - говорится в статье.
Напомним
Недавно стало известно, что Катар намеревается подарить США самолет Boeing 747-8, который еще называют "летающим дворцом". Борт вероятно, будет использоваться в качестве нового Air Force One президента США.
Впоследствии министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани заявил, что страна не планирует дарить самолет президенту США Дональду Трампу, а обсуждает передачу борта на официальном межправительственном уровне.
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