Пентагон официально принял элитный Boeing 747 от Катара для модернизации под самолет Трампа

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 46897 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 106717 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 106229 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 113775 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 239308 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 108081 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 137784 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 301049 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 89392 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 259709 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
68%
748мм
Популярные новости

Рамафоса прибыл в Белый дом и подарил Трампу книгу о гольфе

21 мая, 16:44 • 3952 просмотра

Трамп и Рамафоса заявили, что хотят увидеть конец войны в Украине

21 мая, 17:00 • 9704 просмотра

Финал Лиги Европы: объявлены стартовые составы "Тоттенхэма" и "МЮ"

21 мая, 18:31 • 10962 просмотра

Украина разрывает ряд соглашений с рф, Беларусью и СНГ: подробности решений Кабмина

19:18 • 5488 просмотра

Законопроект о санкциях США против россии уже поддержали более 80 сенаторов

20:31 • 5224 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 73462 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 239307 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 208277 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 301049 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 259709 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Рустем Умеров

Сирил Рамафоса

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Южная Африка

Белый дом

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 119319 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 143932 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 169692 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 130204 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 121884 просмотра
Актуальное

Нефть марки Brent

Хранитель

F-16 Fighting Falcon

Футбол

Выборы

Пентагон официально принял элитный Boeing 747 от Катара для модернизации под самолет Трампа

Киев • УНН

 • 166 просмотра

США официально получили Boeing 747 от Катара, который будет переделан для президента Трампа. Военно-воздушные силы США будут отвечать за модернизацию самолета.

Пентагон официально принял элитный Boeing 747 от Катара для модернизации под самолет Трампа

Пентагон официально принял люксовый самолет Boeing 747 от Катара, который президент США Дональд Трамп будет использовать после модернизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам представителя американского оборонного ведомства Шона Парнелла, администрация Трампа приняла Boeing 747 от Катара "в соответствии со всеми федеральными положениями и постановлениями".

Министерство обороны приложит усилия, чтобы обеспечить надлежащие меры безопасности и функциональные требования к самолету, который используется для перевозки президента Соединенных Штатов

– сказал представитель.

Переоборудование катарского самолета для Трампа может стоить американцам более 1 миллиарда долларов - СМИ14.05.25, 10:32 • 3104 просмотра

Издание указывает, что официально самолет перешел в ведение Военно-воздушных сил США, которые будут отвечать за его модернизацию в соответствии с требованиями, которые предъявляются к президентским бортам.

"Для этого может понадобиться полный разбор Boeing 747, чтобы установить необходимое оборудование – и в результате стоимость модернизации превысит стоимость самого самолета", - говорится в статье.

Напомним

Недавно стало известно, что Катар намеревается подарить США самолет Boeing 747-8, который еще называют "летающим дворцом". Борт вероятно, будет использоваться в качестве нового Air Force One президента США.

Впоследствии министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани заявил, что страна не планирует дарить самолет президенту США Дональду Трампу, а обсуждает передачу борта на официальном межправительственном уровне.

Майк Джонсон: принятие Трампом самолета от Катара в качестве подарка не нарушает этику14.05.25, 20:22 • 3900 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Боинг 747
Самолет президента США
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Дональд Трамп
Катар
Соединенные Штаты
Brent
$64.65
Bitcoin
$109,632.60
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.62
Золото
$3,321.62
Ethereum
$2,545.88