16 грудня, 17:02
ВПС США купують два літаки Boeing 747-8 за 400 мільйонів доларів для підтримки президентського авіапарку

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Військово-повітряні сили США планують придбати два літаки Boeing 747-8 загальною вартістю близько 400 млн доларів. Вони будуть використовуватися для підготовки екіпажів та як джерело запчастин для майбутнього президентського авіапарку.

ВПС США купують два літаки Boeing 747-8 за 400 мільйонів доларів для підтримки президентського авіапарку

Військово-повітряні сили США планують придбати два літаки Boeing 747-8 загальною вартістю близько 400 млн доларів для організації програми підготовки екіпажів та забезпечення майбутнього президентського авіапарку. Про це пише інформагенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Reuters повідомляє, що закупівля є частиною заходів із прискорення програми президентських авіаперевезень, що передбачає перехід від застарілих літаків 747-200 до сучаснішої та більшої моделі 747-8.

Перший із двох нових літаків очікують отримати на початку 2026 року, другий - до кінця того ж року.

За інформацією ВПС США, рішення було зумовлене тим, що 747-8i більше не виробляється серійно та значно відрізняється від нинішніх літаків президентського флоту. Нові борти будуть використовуватися для навчання екіпажів і як джерело запасних частин.

Деякі ЗМІ повідомляли, що літаки можуть придбати у німецької авіакомпанії Lufthansa, однієї з небагатьох, яка експлуатувала модель 747-8, але представник компанії від коментарів утримався.

У ВПС зазначили, що ця закупівля не пов’язана з програмою VC-25B, у рамках якої Boeing переобладнує два інші літаки 747-8i для наступного покоління Air Force One. Перший із цих спеціально модифікованих бортів очікується в середині 2028 року; терміни вже неодноразово переносили через затримки та перевищення кошторису контракту 2018 року на 3,9 млрд доларів.

Також у ВПС уточнили, що навчальні літаки не пов’язані з 747-8i, який раніше був подарований США Катаром.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що поставка першого з двох нових президентських літаків Air Force One від Boeing відкладена до середини 2028 року. Це рішення може роздратувати президента США Дональда Трампа, який хотів політати на нових літаках до закінчення свого терміну повноважень у січні 2029 року.

Пентагон офіційно прийняв елітний Boeing 747 від Катару для модернізації під літак Трампа22.05.25, 02:31 • 3797 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини СвітуТехнології
Техніка
Державний бюджет
Boeing 747
Lufthansa
Air Force One
Повітряні сили США
Boeing
Reuters
Дональд Трамп
Катар
Сполучені Штати Америки