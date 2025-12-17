ВПС США купують два літаки Boeing 747-8 за 400 мільйонів доларів для підтримки президентського авіапарку
Київ • УНН
Військово-повітряні сили США планують придбати два літаки Boeing 747-8 загальною вартістю близько 400 млн доларів. Вони будуть використовуватися для підготовки екіпажів та як джерело запчастин для майбутнього президентського авіапарку.
Деталі
Reuters повідомляє, що закупівля є частиною заходів із прискорення програми президентських авіаперевезень, що передбачає перехід від застарілих літаків 747-200 до сучаснішої та більшої моделі 747-8.
Перший із двох нових літаків очікують отримати на початку 2026 року, другий - до кінця того ж року.
За інформацією ВПС США, рішення було зумовлене тим, що 747-8i більше не виробляється серійно та значно відрізняється від нинішніх літаків президентського флоту. Нові борти будуть використовуватися для навчання екіпажів і як джерело запасних частин.
Деякі ЗМІ повідомляли, що літаки можуть придбати у німецької авіакомпанії Lufthansa, однієї з небагатьох, яка експлуатувала модель 747-8, але представник компанії від коментарів утримався.
У ВПС зазначили, що ця закупівля не пов’язана з програмою VC-25B, у рамках якої Boeing переобладнує два інші літаки 747-8i для наступного покоління Air Force One. Перший із цих спеціально модифікованих бортів очікується в середині 2028 року; терміни вже неодноразово переносили через затримки та перевищення кошторису контракту 2018 року на 3,9 млрд доларів.
Також у ВПС уточнили, що навчальні літаки не пов’язані з 747-8i, який раніше був подарований США Катаром.
