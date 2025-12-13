$42.270.00
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Може роздратувати Трампа: поставку нового літака Air Force One від Boeing знову відклали

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Поставка першого з двох нових президентських літаків Air Force One від Boeing відкладена до середини 2028 року. Це рішення може роздратувати президента США Дональда Трампа, який хотів політати на нових літаках до закінчення свого терміну повноважень у січні 2029 року.

Може роздратувати Трампа: поставку нового літака Air Force One від Boeing знову відклали
boeing.com

Військово-повітряні сили США заявили, що поставка першого з двох нових президентських літаків Air Force One від Boeing була відкладена до середини 2028 року. Це рішення може викликати роздратування президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

"Військово-повітряні сили США заявили в п'ятницю, що поставка першого з двох нових літаків Air Force One від Boeing, була відкладена ще на рік, до середини 2028 року, що є останньою в серії затримок", - пише видання.

Наголошується, що ця затримка може ще більше роздратувати президента Дональда Трампа, який заявив, що хоче політати на нових літаках до закінчення свого терміну повноважень у січні 2029 року.

Пентагон офіційно прийняв елітний Boeing 747 від Катару для модернізації під літак Трампа22.05.25, 03:31 • 3786 переглядiв

"Програма Air Force One, яка передбачає переобладнання двох літаків 747-8 у спеціалізовані літаки, оснащені сучасними системами зв'язку та оборони, які будуть використовуватися як повітряний транспорт для президента США наступного покоління, затримується на чотири роки і буде реалізована у 2028 році", - додає видання.

У своїй заяві Boeing зазначив, що робота над програмою просувається.

"Наша увага зосереджена на поставці двох виняткових літаків Air Force One для країни", - заявили в компанії.

У 2018 році Boeing отримав контракт на суму 3,9 млрд доларів на будівництво двох літаків для використання в якості Air Force One, хоча з того часу витрати зросли.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Boeing планує поставку нового літака Air Force One до 2027 року, хоча є затримки через брак робочої сили та проблеми з постачальниками. Проєкт відстає від графіка на п'ять років.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Air Force One
Повітряні сили США
Boeing
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки