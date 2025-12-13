Может разозлить Трампа: поставку нового самолета Air Force One от Boeing снова отложили

boeing.com

Военно-воздушные силы США заявили, что поставка первого из двух новых президентских самолетов Air Force One от Boeing была отложена до середины 2028 года. Это решение может вызвать раздражение президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

"Военно-воздушные силы США заявили в пятницу, что поставка первого из двух новых самолетов Air Force One от Boeing, была отложена еще на год, до середины 2028 года, что является последней в серии задержек", - пишет издание.

Отмечается, что эта задержка может еще больше разозлить президента Дональда Трампа, который заявил, что хочет полетать на новых самолетах до окончания своего срока полномочий в январе 2029 года.

Пентагон официально принял элитный Boeing 747 от Катара для модернизации под самолет Трампа

"Программа Air Force One, которая предусматривает переоборудование двух самолетов 747-8 в специализированные самолеты, оснащенные современными системами связи и обороны, которые будут использоваться в качестве воздушного транспорта для президента США следующего поколения, задерживается на четыре года и будет реализована в 2028 году", - добавляет издание.

В своем заявлении Boeing отметил, что работа над программой продвигается.

"Наше внимание сосредоточено на поставке двух исключительных самолетов Air Force One для страны", - заявили в компании.

В 2018 году Boeing получил контракт на сумму 3,9 млрд долларов на строительство двух самолетов для использования в качестве Air Force One, хотя с тех пор расходы выросли.

Напомним

Ранее сообщалось, что Boeing планирует поставку нового самолета Air Force One до 2027 года, хотя есть задержки из-за нехватки рабочей силы и проблем с поставщиками. Проект отстает от графика на пять лет.