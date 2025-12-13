Может разозлить Трампа: поставку нового самолета Air Force One от Boeing снова отложили

$42.270.00
49.520.00
ukenru
09:59 • 1214 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:49 • 3148 просмотра
рф выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атакуPhoto
08:44 • 3344 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:37 • 2288 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 14530 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 29614 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 36184 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 32788 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 36823 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 41163 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
69%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Американские спецназовцы перехватили судно из Китая в Иран, изъяв военный груз13 декабря, 01:18 • 22437 просмотра
Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар13 декабря, 02:28 • 12434 просмотра
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto13 декабря, 02:48 • 17877 просмотра
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo13 декабря, 04:32 • 19629 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА05:47 • 15727 просмотра
публикации
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 9556 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 26553 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 48264 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 43863 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 54685 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Билл Клинтон
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Херсонская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп09:00 • 4266 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 43868 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 30286 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 61298 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 50988 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
R-360 Нептун

Может разозлить Трампа: поставку нового самолета Air Force One от Boeing снова отложили

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Поставка первого из двух новых президентских самолетов Air Force One от Boeing отложена до середины 2028 года. Это решение может разозлить президента США Дональда Трампа, который хотел полетать на новых самолетах до окончания своего срока полномочий в январе 2029 года.

Может разозлить Трампа: поставку нового самолета Air Force One от Boeing снова отложили
boeing.com

Военно-воздушные силы США заявили, что поставка первого из двух новых президентских самолетов Air Force One от Boeing была отложена до середины 2028 года. Это решение может вызвать раздражение президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

"Военно-воздушные силы США заявили в пятницу, что поставка первого из двух новых самолетов Air Force One от Boeing, была отложена еще на год, до середины 2028 года, что является последней в серии задержек", - пишет издание.

Отмечается, что эта задержка может еще больше разозлить президента Дональда Трампа, который заявил, что хочет полетать на новых самолетах до окончания своего срока полномочий в январе 2029 года.

Пентагон официально принял элитный Boeing 747 от Катара для модернизации под самолет Трампа22.05.25, 03:31 • 3786 просмотров

"Программа Air Force One, которая предусматривает переоборудование двух самолетов 747-8 в специализированные самолеты, оснащенные современными системами связи и обороны, которые будут использоваться в качестве воздушного транспорта для президента США следующего поколения, задерживается на четыре года и будет реализована в 2028 году", - добавляет издание.

В своем заявлении Boeing отметил, что работа над программой продвигается.

"Наше внимание сосредоточено на поставке двух исключительных самолетов Air Force One для страны", - заявили в компании.

В 2018 году Boeing получил контракт на сумму 3,9 млрд долларов на строительство двух самолетов для использования в качестве Air Force One, хотя с тех пор расходы выросли.

Напомним

Ранее сообщалось, что Boeing планирует поставку нового самолета Air Force One до 2027 года, хотя есть задержки из-за нехватки рабочей силы и проблем с поставщиками. Проект отстает от графика на пять лет.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Техника
Самолет президента США
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Боинг
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты