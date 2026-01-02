Напідпитку розхитали ліфт: у Львові 19-річний хлопець впав у шахту

$42.170.18
49.550.24
ukenru
09:17 • 3328 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 7784 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 46380 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 72385 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 56627 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 53078 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 175087 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 171324 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 56674 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46979 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.1м/с
73%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи2 січня, 01:26 • 16820 перегляди
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ2 січня, 02:37 • 9314 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 11744 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 8312 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 13783 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 5904 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 34375 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 52006 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 175093 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 98306 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Масуд Пезешкіян
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Європа
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 31392 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 40129 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 40532 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 98306 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 39128 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Напідпитку розхитали ліфт: у Львові 19-річний хлопець впав у шахту

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Львові троє нетверезих чоловіків застрягли в ліфті, один з них впав у шахту та отримав травми. Інцидент стався близько 4:00 ранку в житловому будинку на вул. Миколайчука, 5.

Напідпитку розхитали ліфт: у Львові 19-річний хлопець впав у шахту

У Львові троє молодих чоловіків напідпитку застрягли в ліфті житлового будинку, а під час самостійної спроби вибратися один із них упав у ліфтову шахту та отримав травми. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.

Сьогодні близько 4:00 ранку у житловому будинку на вул. Миколайчука, 5, у ліфті перебували троє молодих чоловіків. Зі слів фахівців "Львівсвітло", компанія почала розхитувати кабіну, через що спрацювала система захисту і ліфт зупинився. Замість того, щоб зачекати на допомогу, компанія вирішили самостійно вибратися, тож розламали двері кабіни та двері до ліфтової шахти на рівні 5 поверху 

- йдеться у дописі.

У Львові понад 20 людей застрягли у ліфтах під час аварійних відключень світла 15.05.24, 09:38 • 17999 переглядiв

Під час спроби залишити ліфт, 19-річний хлопець впав у шахту та отримавши травми, зокрема, переломи. Діставши молодика, рятувальники передали його медикам швидкої допомоги.

За інформацією ДСНС та поліції, чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння. У Шевченківській райадміністрації повідомили, що скарг на роботу цього ліфта раніше не надходило. Ліфт введений в експлуатацію у 1977 році, а у 2017-му його капітально відремонтували та замінили основні вузли 

- повідомляє Львівська міська рада.

У Департаменті житлового господарства нагадують, у разі зупинки ліфта необхідно залишатися в кабіні та викликати аварійну службу або ДСНС. Самостійні спроби вибратися можуть призвести до важких травм або навіть загибелі.

Алла Кіосак

Кримінал та НП
Нерухомість
Техніка
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Львів