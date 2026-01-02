Напідпитку розхитали ліфт: у Львові 19-річний хлопець впав у шахту

У Львові троє молодих чоловіків напідпитку застрягли в ліфті житлового будинку, а під час самостійної спроби вибратися один із них упав у ліфтову шахту та отримав травми. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.

Сьогодні близько 4:00 ранку у житловому будинку на вул. Миколайчука, 5, у ліфті перебували троє молодих чоловіків. Зі слів фахівців "Львівсвітло", компанія почала розхитувати кабіну, через що спрацювала система захисту і ліфт зупинився. Замість того, щоб зачекати на допомогу, компанія вирішили самостійно вибратися, тож розламали двері кабіни та двері до ліфтової шахти на рівні 5 поверху - йдеться у дописі.

Під час спроби залишити ліфт, 19-річний хлопець впав у шахту та отримавши травми, зокрема, переломи. Діставши молодика, рятувальники передали його медикам швидкої допомоги.

За інформацією ДСНС та поліції, чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння. У Шевченківській райадміністрації повідомили, що скарг на роботу цього ліфта раніше не надходило. Ліфт введений в експлуатацію у 1977 році, а у 2017-му його капітально відремонтували та замінили основні вузли - повідомляє Львівська міська рада.

У Департаменті житлового господарства нагадують, у разі зупинки ліфта необхідно залишатися в кабіні та викликати аварійну службу або ДСНС. Самостійні спроби вибратися можуть призвести до важких травм або навіть загибелі.