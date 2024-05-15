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У Львові понад 20 людей застрягли у ліфтах під час аварійних відключень світла

У Львові понад 20 людей застрягли у ліфтах під час аварійних відключень світла

Київ • УНН

 • 17981 перегляди

Понад 20 людей застрягли в ліфтах у Львові через аварійне відключення електроенергії 14 і 15 травня, причому 17 випадків було зафіксовано вчора ввечері і 4 - сьогодні вранці.

14 травня та сьогодні вранці через аварійні відключення електроенергії у Львові понад 20 людей застрягли у ліфтах. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради, передає УНН

Вчора у Львові та області ввели графіки аварійних відключень електроенергії. Відтак вчора ввечері по місту було зафіксовано 17 застрягань в ліфтах, сьогодні зранку – 4

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійні бригади визволяли людей з кабін в оперативному порядку.

У Львівській міськраді попросили мешканців враховувати графіки відключень та не користуватись ліфтами у цей період.

Нагадаємо 

Укренерго запровадив  14 травня з 21:00 до 24:00 контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Зокрема і на Львівщині.

Також  у середу, 15 травня, з 6:40 до 09:00 години диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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