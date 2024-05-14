В усіх регіонах країни: Укренерго сьогодні запроваджує контрольовані аварійні відключення з 21:00 до 24:00
Київ • УНН
Укренерго змушене запровадити сьогодні з 21:00 до 24:00 контрольовані аварійні відключення електроенергії в усіх регіонах України через значний дефіцит електроенергії, спричинений російськими обстрілами та збільшенням споживання через похолодання.
Укренерго вимушене запровадити сьогодні з 21:00 до 24:00 контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України, передає УНН.
Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання
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Як повідомили в компанії, завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.
У Києві екстрені відключення електроенергії - YASNO14.05.24, 21:37 • 54686 переглядiв