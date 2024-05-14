Во всех регионах страны: Укрэнерго сегодня вводит контролируемые аварийные отключения с 21:00 до 24:00

Укрэнерго вынуждено ввести сегодня с 21:00 до 24:00 контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины, передает УНН.

Сегодня, 14 мая, с 21:00 до 24:00 Укрэнерго вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина - значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и рост потребления из-за похолодания - говорится в сообщении.

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Как сообщили в компании, завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток - с 00:00 до 24:00.

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