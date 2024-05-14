В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  110805 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  112285 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  140406 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  141169 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129946 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175044 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210288 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214982 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206049 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159914 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

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11 мая 2024, 08:40  •  281713 просмотра
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В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

В ряде районов столицы частично исчез свет. Как сообщает YASNO, применены экстренные отключения электроэнергии.

Киев •   •  13015 просмотра
В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

"Трудное, но необходимое решение": Блинкен о мобилизации в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мобилизация в Украине является сложной, но необходимой, заверил в дальнейшей поддержке со стороны США и международного сообщества и заявил о цели приближения Украины к НАТО.

Война •   •  15388 просмотра
"Трудное, но необходимое решение": Блинкен о мобилизации в Украине

Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ

В Харькове звучат взрывы. Жителей просят идти в укрытия и не снимать работу ПВО.

Война •   •  17273 просмотра
Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ

Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров

США повысили тарифы на китайский импорт на сумму 18 миллиардов долларов, включая полупроводники, батареи, солнечные панели, электромобили, сталь, алюминий и медицинское оборудование, причем некоторые тарифные ставки выросли более чем втрое, чтобы противостоять недобросовестной торговой практике Китая.

Новости Мира •   •  16456 просмотра
Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров

В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации

Первый официальный портрет короля Карла III после его коронации - масляная картина высотой 8 футов, на которой монарх изображен в форме Уэльской гвардии с мечом и бабочкой, - был представлен в Букингемском дворце.

Новости Мира •   •  15856 просмотра
В Букингемском дворце представили первый официальный портрет короля Чарльз III после коронации

Ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более полутора сотен опорных пунктов россиян

За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии беспилотников" уничтожили более 100 российских оккупантов и 154 опорных пункта, в том числе 40 единиц бронетехники, 133 грузовика, 20 танков, 18 самоходных артиллерийских установок, 51 пушку, 1 зенитную установку, 16 единиц радиотехнических средств и 6 реактивных систем залпового огня.

Война •   •  16198 просмотра
Ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили более полутора сотен опорных пунктов россиян

На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 13 человек

Сотрудники МВД Грузии задержали 13 протестующих во время митинга в Тбилиси против закона об иностранных агентах, обвинив их в неповиновении и нарушении общественного порядка.

Новости Мира •   •  14613 просмотра
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 13 человек

Блинкен заявил, что США делают Украину ближе к НАТО

США приближают Украину к НАТО и хотят, чтобы Украина имела сильную позицию перед вступлением в Альянс, о чем заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев.

Война •   •  17803 просмотра
Блинкен заявил, что США делают Украину ближе к НАТО

Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 книг для местных украинских школ

Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 украинских книг местным украинским школам, чтобы помочь сохранить украинский язык и культуру для детей.

Общество •   •  14069 просмотра
Генеральное консульство Украины в Торонто передало 300 книг для местных украинских школ

На фронте 130 боевых столкновений, россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении - Генштаб

14 мая на линии соприкосновения произошло 130 боевых столкновений, во время которых противник интенсивно атаковал украинские позиции, используя преимущество в живой силе и технике, нанеся 2 ракетных удара, 65 авиаударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  15338 просмотра
На фронте 130 боевых столкновений, россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении - Генштаб