В Киеве экстренные отключения электроэнергии - YASNO

Пользователи сообщают, что в ряде районов Киева пропал свет. По данным YASNO, речь идет о экстренных отключениях, передает УНН.

"Русановка и область - Фастов, Гостомель минус свет. Печерск и Голосеевский приняли эстафету. Пока частично", - говорится в сообщении Telegram-канала "Труха. Киев".

Кроме того, возникли проблемы со светом и на Левобережной.

Как сообщает YASNO, в Киеве экстренные отключения электроэнергии.

"По состоянию на сейчас в Киеве экстренные отключения электроэнергии. К сожалению, для них не существует графиков. Однако ваш оператор системы распределения обязательно сообщит, как только энергетики в очередной раз победят темноту. Просим пока не пользоваться лифтами", - говорится в сообщении.