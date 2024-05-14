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У Києві екстрені відключення електроенергії - YASNO

У Києві екстрені відключення електроенергії - YASNO

Київ • УНН

 • 54685 перегляди

У низці районів столиці частково зникло світло. Як повідомляє YASNO, застосовані екстрені відключення електроенергії.

Користувачі повідомляють, що у низці районів Києва зникло світло. За даними YASNO, йдеться про екстрені відключення, передає УНН

"Русанівка та область – Фастів, Гостомель мінус світло. Печерськ та Голосіївський прийняли естафету. Поки частково", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Труха. Київ".

Крім того, виникли проблеми зі світлом і на Лівобережній.

Як повідомляє YASNO, у Києві екстрені відключення електроенергії.

"Станом на зараз у Києві екстрені відключення електроенергії. На жаль, для них не існує графіків. Однак ваш оператор системи розподілу обов’язково сповістить, як тільки-но енергетики вкотре переможуть темряву. Просимо поки не користуватися ліфтами", - йдеться у повідомленні.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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