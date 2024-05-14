У Києві екстрені відключення електроенергії - YASNO
Київ • УНН
У низці районів столиці частково зникло світло. Як повідомляє YASNO, застосовані екстрені відключення електроенергії.
Користувачі повідомляють, що у низці районів Києва зникло світло. За даними YASNO, йдеться про екстрені відключення, передає УНН.
"Русанівка та область – Фастів, Гостомель мінус світло. Печерськ та Голосіївський прийняли естафету. Поки частково", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Труха. Київ".
Крім того, виникли проблеми зі світлом і на Лівобережній.
Як повідомляє YASNO, у Києві екстрені відключення електроенергії.
"Станом на зараз у Києві екстрені відключення електроенергії. На жаль, для них не існує графіків. Однак ваш оператор системи розподілу обов’язково сповістить, як тільки-но енергетики вкотре переможуть темряву. Просимо поки не користуватися ліфтами", - йдеться у повідомленні.