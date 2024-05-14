На Львівщині запроваджують графіки погодинного відключення світла
Київ • УНН
У зв'язку з масовими атаками на об'єкти критичної інфраструктури та дефіцитом електроенергії у Львівській області буде запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії.
У Львівській області запроваджують графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
"Від сьогодні у Львівській області запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Причина: ворог вчинив масовані атаки по обʼєктах критичної інфраструктури в інших областях. В енергосистемі держави почався дефіцит потужності. Щоб збалансувати систему, НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про запровадження таких відключень", - повідомив голова ОВА.
Він також закликав не читати анонімних телеграм-каналів, які нібито поширюють інформацію про графіки.
"Вся необхідна інформація щодо відключень у нашій області є на офіційному сайті та на сторінках Львівобленерго у соцмережах", - резюмував Козицький.
У Києві екстрені відключення електроенергії - YASNO14.05.24, 21:37 • 54686 переглядiв