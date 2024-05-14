На Львовщине вводят графики почасового отключения света

Во Львовской области вводят графики почасового отключения электроэнергии. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

"С сегодняшнего дня во Львовской области вводят графики аварийных отключений электроэнергии. Причина: враг совершил массированные атаки по объектам критической инфраструктуры в других областях. В энергосистеме государства начался дефицит мощности. Чтобы сбалансировать систему, НЭК "Укрэнерго" приняла решение о введении таких отключений", - сообщил глава ОВА.

Он также призвал не читать анонимных телеграм-каналов, которые якобы распространяют информацию о графиках.

"Вся необходимая информация по отключениям в нашей области есть на официальном сайте и на страницах Львовоблэнерго в соцсетях", - резюмировал Козицкий.

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