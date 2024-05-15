Во Львове более 20 человек застряли в лифтах во время аварийных отключений света

14 мая и сегодня утром из-за аварийных отключений электроэнергии во Львове более 20 человек застряли в лифтах. Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.

Вчера во Львове и области ввели графики аварийных отключений электроэнергии. Поэтому вчера вечером по городу было зафиксировано 17 застреваний в лифтах, сегодня утром - 4 - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные бригады освобождали людей из кабин в оперативном порядке.

Во Львовском горсовете попросили жителей учитывать графики отключений и не пользоваться лифтами в этот период.

Напомним

Укрэнерго ввел 14 мая с 21:00 до 24:00 контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. В том числе и на Львовщине.

Также в среду, 15 мая, с 6:40 до 09:00 часов диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.