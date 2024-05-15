Укренерго продовжив аварійні відключення для промислових та побутових споживачів
Київ • УНН
У зв'язку зі збільшенням дефіциту електроенергії, спричиненого похолоданням та обстрілами з боку Росії, Укренерго продовжило аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів по всій Україні 15 травня.
У середу, 15 травня, з 6:40 до 09:00 години диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго, передає УНН.
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За інформацією, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.
Також 15 травня з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.
Аварійні відключення світла пов'язані зі значним зростанням споживання – Укренерго14.05.24, 23:54 • 21726 переглядiв