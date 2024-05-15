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Укренерго продовжив аварійні відключення для промислових та побутових споживачів

Укренерго продовжив аварійні відключення для промислових та побутових споживачів

Київ • УНН

 • 24006 перегляди

У зв'язку зі збільшенням дефіциту електроенергії, спричиненого похолоданням та обстрілами з боку Росії, Укренерго продовжило аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів по всій Україні 15 травня.

У середу, 15 травня, з 6:40 до 09:00 години диспетчерський центр "Укренерго" застосував  контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго, передає УНН.

Деталі  

За інформацією, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Причина – збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

Також 15 травня з 00:00 до 24:00  для  промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

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Аварійні відключення світла пов'язані зі значним зростанням споживання – Укренерго14.05.24, 23:54 • 21726 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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