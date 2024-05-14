Аварійні відключення світла пов'язані зі значним зростанням споживання – Укренерго

Вимкнення населення від електроенергії в аварійному порядку пов'язане зі зростанням споживання, з яким енергосистема не змогла впоратися, пояснив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає УНН.

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Сьогодні просто збільшення споживання було таким, що енергосистема не могла впоратися, не вистачило імпорту і не вистачило обмеження промисловості, щоб збалансуватися, тому потрібно було залучити і населення до цих графіків

Він додав, що на підвищення споживання могли вплинути обігрівачі, а також загалом увечері воно зростає після повернення людей із роботи.

За його словами, аварійні відключення торкнулися близько 10% побутових споживачів України.

До 10% споживачів тимчасово відключено від енергоживлення до кінця доби в усіх областях. Проблема полягає не в тому, що в якусь область не можна доставити електрику, а в тому, що не вистачає сукупної потужності електростанцій для того, щоб покрити споживання, а для покриття дефіциту не вистачає імпорту. Кожна область несе солідарний тягар відключень